Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ellerinde bağlamayla Avrupa turuna çıkan Bitlisli Mehmet Sefa ile Samsunlu Fatih, ilk durakları Bosna Hersek'te yoğun ilgi gördü.

AA'nın haberine göre Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden Bitlisli Mehmet Sefa Kılıçoğlu ile Samsunlu Fatih Başaran, Türkiye'nin zengin kültürü ve eşsiz melodilerini Avrupalılara da tanıtmak için kendi imkanlarıyla çıktıkları yolculukta bağlama çalıp türkü söylüyor ve bileklik yapıp satıyorlar.

İlk durakları Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın işlek caddelerinde Ferhadiye'de "tezgah açan" gençler, Türkiye bayraklarıyla süsledikleri sırt çantalarıyla dikkat çekerken, bağlamanın huzur veren sesi ve farklı motiflerle işledikleri bilekliklerle yerel halkın ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Kılıçoğlu, yaz tatilinde arkadaşı ile Avrupa turuna çıkma kararı aldıklarını söyledi.

"OLDUKÇA DÜŞÜK BİR MEBLAĞ İLE YOLA ÇIKTILAR"

Farklı Avrupa ülkelerinde 40 gün geçirmeyi planladıklarını kaydeden Kılıçoğlu, "Oldukça düşük bir meblağ ile yola çıktık. Maddi konuya nasıl çözüm buluruz, diye düşündük. Yaklaşık 10 yıldır bağlama çalıyorum. Dedik ki hem kendi kültürümüzü gezdiğimiz yerlerde insanlara tanıtarak hem de bu şekilde onların bize yardımcı olmalarını sağlayarak bu işi yapalım" ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, tur bütçelerini bağlama çalarak ve bileklik satarak sağlama hayallerinin gerçek olduğunu ifade ederek, "Turumuzda üçüncü günümüz. Bosna Hersek'te müthiş geri dönüşler aldık" dedi.

Avrupa'da 15 ülke ve 27 şehir gezmeyi hedeflediklerini söyleyen Kılıçoğlu, "Avrupa'ya Türk kültürünün tınılarını bırakacağız. Biz de insanlarla iletişim kurarak farklı kültürlere aşina oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, başkent Saraybosna dışında Mostar şehrini de ziyaret ettiklerini aktararak, sokak müzisyeni olarak bağlama çalacağı şehirlerde toplayacağı gelirle yolculuğuna devam edeceğini sözlerine ekledi.

"KÜLTÜRÜMÜZE YAKIN OLDUĞU İÇİN İLK DURAK BOSNA HERSEK"

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üçüncü sınıf öğrencisi Başaran da tur bütçesine bileklik yaparak katkı sağladığını belirterek, Türkiye'de çeşitli kamplara Mehmet Sefa ile beraber gittikten sonra yurt dışına da çıkma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Maddiyatın amaçtan çok kendileri için araç olduğunu ifade eden Başaran, "Avrupa'da maddi kısmı nasıl hallederiz diye düşündüğümüzde de Mehmet Sefa bağlama çalıyor, ben de bileklik yapıyorum, beraber bir miktar hediye karşılığında bunları yapar turumuza devam ederiz diye düşündük." dedi.

Başaran, ilk durakları Bosna Hersek'te yerel halktan büyük ilgi gördüklerini belirterek, "Bağlama çalarken yerel halkın bize dönüşü çok güzel oldu. Maddi ve manevi çok iyi ayrılıyoruz. Bosna Hersek'i kültürümüze yakın olması nedeniyle ilk durak olarak seçtik." ifadelerini kullandı.

BARDAK SATARAK 17 ÜLKE GEZEN TÜRK

Bosna Hersek'in ardından Hırvatistan'a gideceklerini aktaran Başaran, Avrupa turuna İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile devam edeceklerini söyledi.

Yolları Kocaeli'nde kesişen Bitlisli Mehmet Sefa ile Samsunlu Fatih, maddi imkanlarına göre çadır, otel veya sokaklarda konakladıkları Avrupa turundaki ilk durakları Bosna Hersek'ten çok güzel duygularla ayrıldıklarını sözlerine ekledi.