Avrupa’daki Türkler tatillerini Türkiye'de geçirmek için sınırların açılmasını bekliyor - BRÜKSEL/VİYANA/BERLİN

AA

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla ülkeler Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye ve sınırlarını açmaya başladı.Hem tatil hem sılayırahim yapmak için izinlerini Türkiye’de kullanmak isteyen Avrupa’daki Türkler, sınırların açılmasını dört gözle bekliyor.Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan ve her yıl tatilini Türkiye’de geçiren Ali Yılmaz, “Bu yıl da ailemle Türkiye’ye gitmeyi düşünüyorum ancak Kovid-19’dan dolayı sıkıntılı durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.Yazları kara yolunu kışın ise uçağı tercih ettiğini belirten Yılmaz, "Belçika’daki yaşlı vatandaşlarımız kimi zaman yılın 6 ayını Türkiye’de geçiriyor. Onlar için sıkıntı oldu. Martın sonunda gider kasıma kadar Türkiye’de kalırlardı. Herkes bir belirsizlik içinde." ifadelerini kullandı.- "Türkiye’mizi görmeden olmaz"66 yaşındaki Hıdır Çalışkan ise "Her sene 8 ay Türkiye’ye giderdim. Bu sene Kovid-19 nedeniyle gidemedim. Kara yolu, hava yolu fark etmez benim için; sınırlar açılırsa giderim." diye konuştu.Brüksel'de esnaf Yasin Malak da “Türkiye’mizi görmeden olmaz. Aşı bulunmasa da gideceğim. Türkiye’nin havasını almadan Belçika’nın stresini atamayacağız." değerlendirmesini yaptı.- "Pandemi yüzünden eylülde gideceğim"Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 51 yalındaki Bilal Kublay, Kovid-19’dan dolayı son aylarda evden dışarıya çıkmadığını belirterek, şöyle devam etti:“Bu yıl bilhassa Türkiye’ye izine gitmeyi düşünüyorum. Aylardır evdeyiz. Vatana hasret bu şekilde daha çok arttı. Hem memleketimizi görmek hem de orada özlediğimiz akrabalarımızla, insanlarımızla hasret gidermek için bu yıl izine gideceğim.”40 yıldan fazla Berlin’de yaşayan Kublay, “Şu ana kadar pendemiden dolayı bir sıkıntı çekmedim ama yine de arada bir 1 hafta, 10 gün Türkiye’ye gidiyordum ama şu an pandemi yüzünden eylülde gideceğim inşallah.” dedi.Her yıl Türkiye’ye tatile giden Ziya Çoban da yol ve sınırlardaki durumlara baktıktan sonra bu yıl da kendi aracıyla Türkiye’ye gitmeyi planladığını söyledi.Çoban, Türkiye'de akrabalarını ziyaret edeceğini belirterek maliyetli olduğu için hava yolunu tercih etmediğini kaydetti.Almanya’dan emekli Ali Güney de salgın yüzünden bu yıl Türkiye'ye gidemediğini belirterek, “Koronavirüsten dolayı havalimanları kapalı olduğundan burada kaldık. Allah nasip eder ve ulaşım başlarsa İstanbul’a ve Nevşehir’e gideceğim.” diye konuştu.Güney, Berlin’de sıkıldığını ifade ederek, “Bir de yaşlılık var. Gençliğinde aramıyorsun ama 65-70 yaşını geçtikten sonra Türkiye’ye hasret artıyor." değerlendirmesinde bulundu.-“Bu zor süreçte kendimizi Türkiye tatiliyle avuttuk”Viyana’da taksicilik yapan Beytullah Kedikli de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilini ailesiyle Türkiye’de geçirmek istediklerini dile getirdi.Kedikli, salgının Avusturya’da etkili olduğu zaman diliminde ailece zor günler yaşadıklarını belirterek, “Bu zorlu süreçte hem kendimizi hem de ailemizi ufuktaki Türkiye tatiliyle avuttuk.” ifadelerini kullandı.Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamamanın psikolojik sorunlara yol açtığına işaret eden Kedikli, “Türkiye’de yapacağımız tatille bu kasvetli dönemi geride bırakmak istiyoruz.” dedi.Kedikli, son bir aylık süreçte Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin büyük kısmının hafifletilmeye başlandığını, bu çerçevede hem kara hem de hava yoluyla Türkiye’ye gidişlerdeki engellerin de kalkacağına olan inancını dile getirdi.- Stres atmak için Türkiye’de tatilEv hanımı Şükran Fırat da Kovid-19 salgını sürecinin, Avusturya’da da zorlu bir şekilde geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:“Akrabalarımızla, tanıdıklarımızla kucaklaşıp bu hastalığı üzerimizden atmak, bir nevi stresimizi atmak için yazın tatilimizi Türkiye’de yapmak istiyoruz.”Fırat, haziran ayı itibarıyla Avusturya’nın komşu ülkelere sınırlarını açacağını, Türkiye’ye seyahat imkanının yeniden sağlanmasının kendisini memnun edeceğini dile getirdi.- Türkiye’de Kurban BayramıYaklaşık 24 yıldır Viyana’da yaşayan Emsal Durmaz da virüs nedeniyle çok fazla dışarı çıkamadıklarını, bu nedenle hem Kurban Bayramı'nı hem de yaz tatilini ailesiyle birlikte Türkiye’de geçirmek istediğini kaydetti.- Avrupa'daki sınırların durumuAvrupa Birliği Komisyonu, mayıs başında Kovid-19 nedeniyle üçüncü ülkelerden yabancıların Schengen ülkelerine seyahat kısıtlamasını 15 Haziran’a uzatma tavsiyesinde bulundu.Bu tavsiyeye uyan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınından dolayı 15 Haziran’a kadar tüm ülkelere genel bir “seyahat uyarısı” yaptı.Salgından dolayı Avusturya, İsviçre, Danimarka, Lüksemburg ve Fransa’ya mart ayında sınırlarını kapatan Almanya, bu ay Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki kontrollerini gevşetti, Lüksemburg sınırındaki kontrolleri kaldırdı.Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “seyahat uyarısı”nı ilk adım olarak AB ve Schengen Bölgesi'ndeki ülkeler ile İngiltere için 15 Haziran’da kaldırmayı planladıklarını, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki diğer ülkeler için kararın ikinci bir adımda verileceği kaydedildi.Avusturya ise Almanya sınırında kontrolleri gevşetirken başta bu ülke olmak üzere, Çekya, Slovakya ve Macaristan gibi komşu ülkelere de sınırlarını 15 Haziran’dan itibaren tamamen açmayı planlıyor.Bu arada Macaristan ve Slovenya Avusturya’ya sınırlarını açarken, Slovakya, Schengen sınır kontrollerini 26 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurdu.Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de 15 Haziran’dan itibaren 7 ülkeye karantina ve Kovid-19 testi zorunluluğu olmaksızın sınırların açılacağını duyurdu.Petricek, bu çerçevede Avusturya, Almanya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan’a sınırların koşulsuz açılacağını bildirdi.Macaristan hükümetinin transit geçişlerle ilgili yaptığı düzenlemeye göre, Hegyeshalom (Avusturya),Rajka ve Tornyisenztmiklos (Slovenya) sınır kapılarından her gün yerel saatle 20.00 ile ertesi gün 12.00'ye, Romanya'dan Macaristan'a girişte Nagylak ve Artand sınır kapılarından yerel saatle 06.00 ile 24.00 arasında, Sırbistan'dan Macaristan'a geçişte ise Röszke sınır kapısından her gün yerel saatle 10.00-22.00 arasında önceden izin almadan geçiş yapılabilecek.Geçiş anında yolcular sağlık taramasından geçirilirken Kovid-19 testi istenmiyor.Düzenlemeye göre kurallara uymayan yolcular para cezasına çarptırılacak.Sırbistan'da da 1 Haziran’dan itibaren transit geçişlere izin verildiği belirtilirken, Bulgaristan’da hükümete bağlı kriz masası, 1 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş yapacaklara 14 günlük karantina zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.Öte yandan haziran ortasından itibaren Türk Hava Yollarının Avrupa'nın tamamına uçuşlarını kademeli olarak başlatması bekleniyor.