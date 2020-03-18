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Avrupa’dan dönen 164 vatandaş Kocaeli’ye getirildi

Avrupa’dan dönen vatandaşlar Kocaeli’ye getirilmeye başlandı. 5 otobüsle gelen 164 vatandaş, İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Yurdu’na yerleştirildi. Kocaeli’de bulunan yurtlara toplam 869 vatandaşın yerleştirileceği öğrenildi

kocaeli
İHA

Koronavirüs nedeni ile Avrupa’dan Türkiye’ye dönen vatandaşlar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınmaya devam ediyor. Uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen 164 vatandaş ise otobüslerle Kocaeli’ye getirildi.

Vatandaşlar karantinaya alınmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Canfeda Hatun Yurt Müdürlüğü’ne getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşlar gerekli testler yapılarak kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi.

İHA'nın aktardığı habere göre; Kocaeli’de bulunan yurtlara toplam 869 vatandaşın yerleştirileceği öğrenildi.

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