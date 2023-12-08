Avrupakent GYO halka arz oluyor! Avrupakent GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunu onayladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Avrupakent GYO talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım miktarı ve katılım endeksine uygun olup olmadığını mercek altına aldı. İşte Avrupakent GYO halka arz tarihleri...
Avrupakent GYO halka arz oluyor. Geçtğimiz günlerde SPK tarafından yayınlanan bülten ile başvurusu onaylanan Avrupakent GYO halka arz tarihleri belli oldu. Hisse fiyatı 55,08 TL olan Avrupakent GYO son dönemin en büyük halka arzlarında biri olacak. Peki, "Avrupakent GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? Avrupakent GYO katılım endeksine uygun mu? İşte Avrupakent GYO talep toplama tarihleri...
AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Avrupakent GYO halka arzında talep toplama tarihleri 13-14-15 Aralık olarak açıklandı. Şirket 3 iş günü süreyle bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacak.
AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?
1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı halka arzda, halinde ek pay satışı yapılmayacak.
AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERECEK?
Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.
AVRUPAKENT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.
AVRUPAKENT GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T. A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.