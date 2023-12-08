Avrupakent GYO halka arz oluyor! Avrupakent GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

Avrupakent GYO halka arz oluyor! Avrupakent GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

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Avrupakent GYO halka arz oluyor. Geçtğimiz günlerde SPK tarafından yayınlanan bülten ile başvurusu onaylanan Avrupakent GYO halka arz tarihleri belli oldu. Hisse fiyatı 55,08 TL olan Avrupakent GYO son dönemin en büyük halka arzlarında biri olacak. Peki, "Avrupakent GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir? Avrupakent GYO katılım endeksine uygun mu? İşte Avrupakent GYO talep toplama tarihleri...