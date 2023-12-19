Avrupakent GYO kaç lot verdi? Avrupakent Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek?
Avrupakent Gayrimenkul 13-14-15 Aralık tarihlerinde 55,08 TL sabit fiyat üzerinden halka arz kapsamında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Avrupakent GYO halka arz sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar pay dağıtımında bulundu. Yaşanan bu gelişmeler, "Avrupakent Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte Avrupakent GYO'nun 'AVPGY' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
Avrupakent GYO halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Avrupakent Gayrimenkul halka arz kapsamında 3.653.597 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Katılım endeksine uygun olan bu halka arzda 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Peki, "Avrupakent GYO kaç lot verdi? Avrupakent Gayrimenkul 'AVPGY' borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Avrupakent GYO hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin tüm detaylar...
AVRUPAKENT GYO TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Avrupakent GYO halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Aralık tarihleri arasında tamamlandı.
AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?
1 TL nominal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Ayrıca ek pay satışı yapılmayacak.
AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERDİ?
Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. Avrupakent halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.
AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Avrupakent GYO 20 Aralık Çarşamba günü borsada işleme başlaması bekleniyor.
AVRUPAKENT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.