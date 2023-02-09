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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Avrupa'dan Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'ye gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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AA
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri, Reyhanlı'da bir kişiyi enkaz altından kurtardı.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Ekip lideri Fahrudin Dobroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalara katıldıklarını kaydederek, "70 yaşlarında bir adamı enkazdan çıkardık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadağlı arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bir kadını enkazdan kurtarmayı başardı.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    İSVİÇRE

    İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da çalışmalarına devam eden İsviçre İnsani Yardım Biriminin sorumlusu Sebastian Eugster ile telefonda görüştüğünü, İsviçreli ekibin enkaz altından kurtardığı kişi sayısının 9'a yükseldiğini, ekipleri ile gurur duyduğunu ifade etti.

     
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    ROMANYA

    Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden (IGSU) yapılan açıklamaya göre, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Rumen arama kurtarma ekibi RO-USAR, enkaz altından toplam dört kişiyi kurtardı.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına Romanya’dan toplam 116 kişiden oluşan iki kurtarma ekibi katılıyor.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    MACARİSTAN

    Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar arama kurtarma ekiplerinin 27 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını açıkladı.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    156 Macar arama kurtarma görevlisinin Hatay'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Gulyas, Macaristan'ın Türkiye'ye elinden gelen her türlü yardımı verdiğini söyledi.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    YARDIMLAR SÜRÜYOR

    Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 400 bin avroluk insanı yardım sağlanacağı kaydedildi.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'taki İslam Birliği Meşihatı, bugün itibariyle bölge genelinde yardım kampanyası başlatırken, yarın da cuma namazı çıkışı Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplanacağı duyuruldu.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Sancak Müftüsü Senad Halitovic, toplanan yardımlardan oluşan konvoyun çok yakın bir zamanda Türkiye'ye yola çıkacağını ifade etti.

     

     
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya’da yardımların Roma, Milano ve Bari’de belirlenen toplam dört merkezde toplanmaya başladığını bildirdi.

     
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Büyükelçi Gücük, "Duyarlı tüm vatandaşlarımıza ve İtalyan dostlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yardımların bir an önce depremzedelere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Türkiye'nin Malta Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta ve Gozo'da vatandaşlarımız ve Maltalı dostlarımız tarafından yapılan ayni yardımlar bugün gönüllü vatandaşlarımız, Maltalı dostlarımız ve Civil Protection Malta tarafından kutulandı. Sevk edilmek üzere THY Malta Müdürlüğüne teslim edildi." ifadesini kullandı.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

    Yardım malzemelerinin paketlenmesini Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de takip etti.
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
  • Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

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