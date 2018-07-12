Halihazırda otel doluluk oranının yüzde 85'lerde olduğunu, 15 Temmuz sonrasında yüzde 100'e çıkacağını dile getiren Çakır, yıl genelinde 1,1 milyon turist beklediklerini vurguladı.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarının ilk günlerinden beri Bodrum'da doluluk oranının son yılların ortalamasının üzerine çıktığını kaydederek, özellikle Ramazan ayının bitmesinin, bayram ve yaz tatilinin aynı döneme denk gelmesinin bölgeye ciddi bir turist akını gelmesini sağladığını anlattı.

Bodrum'da bayram döneminde otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını dile getiren Çakır, şu anda bu oranın yüzde 85'lerde seyrettiğini söyledi.

Çakır, "Geçen yıl bu dönemde doluluk oranlarımız yüzde 70-75'ler seviyesindeyken şu anda yüzde 85'lere çıkmış durumda. Ayrıca Kurban Bayramı için rezervasyonlar yapıldı ve 15 Temmuz sonrası eylüle kadar doluluk oranları yüzde 100'e çıkıyor. Bu yıl Bodrum'a ilgi çok yüksek." diye konuştu.

Bodrum'da bu yıl turistlerin yüzde 80'inin yabancı olduğunu kaydeden Çakır, "Avrupalı turist Bodrum'a geri döndü. Yazın hissedilmeye başlandığı ilk günlerden beri bölgeye Avrupalı turist akını var. İngiltere, Hollanda, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden de ciddi sayıda turist geliyor. Ayrıca İran ve Gürcistan pazarlarından gelen turist yoğunluğu söz konusu." ifadelerini kullandı.

"BU YIL BODRUM'A 1,1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Çakır, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı döneminde göre Bodrum'a gelen turist sayısında yüzde 34'lük bir artış gerçekleştiğine vurgu yaparak, söz konusu dönemde Bodrum'a gelen turist sayısının 410 binden 550 bine yükseldiğini aktardı.

Bodrum'a en çok turist çektikleri yılın 1,3 milyonla 2012 olduğunu dile getiren Çakır, bu rakamın geçen yıl 780 bine gerilediğini, bu yıl genelinde ise 1,1 milyon turist beklediklerini söyledi.

Çakır, şu anda Bodrum'da 5 milyar dolarlık 44 tane 5 yıldızlı otel yatırımı bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti.

"Bodrum'da 5 milyar dolarlık turizm yatırımı devam ediyor. Turistler genelde 5 yıldızlı otelleri tercih ediyorlar. Çünkü fiyatlar çok uygun. Her şey dahil kalabiliyorlar. Biz de her şey dahil, 5 yıldızlı double iki kişilik bir odada 150 maksimum 200 avroya kalabilirken, aynı 5 yıldızlı bir otel Avrupa'da muadil olan yerlerde sadece oda kahvaltı 500-600 avrodan başlıyor. Bu yüzden Türkiye fiyat olarak çok cazip. Aynı zamanda dövizin artmasıyla alışverişte de uygun bir hale gelecek. İnsanların tercih edeceği bir ülke olacağımızı düşünüyorum."

Çakır, 2017'nin turizmde toparlanma yılı olduğunu anımsatarak, 2018'de kaybettiklerini alacaklarını, gelecek yıl ise istedikleri hedefleri yakalayacaklarını bildirdi.

"BÜYÜK ZİNCİR OTELLERİN TERCİHİ BODRUM"

Çakır, geçen yıllarda Bodrum'da Avrupalı turistlerin çok azaldığını belirterek, özellikle Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Belçikalılar ve Hollandalıların bu sene ciddi bir artışla tekrar geri döndüğünü söyledi.

İki yıldır Türkiye'ye gelemeyen Avrupalı ve Rus turistlerin yanı sıra Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan gibi BDT ülkelerinin de Bodrum'u tercih etmeye başladığını dile getiren Çakır, bu bölgelerden Avrupa'ya giden turistlerin Türkiye'deki fiyatı ve kaliteyi bulamadığını anlattı.

Çakır, "En önemli sebep de bence fiyat ve kalite dengesi. Hiç kimse bizimle baş edecek durumda değil. Artan bir vaziyette talepler gidiyor. Haziran genelinde doluluk oranlarımız yüzde 90'dı. Şu anda yüzde 85 ama sonrası eylüle kadar yüzde 100 olacak." dedi.

Bodrum'un diğer tatil beldelerine göre daha butik bir yapıya sahip olduğunu aktaran Çakır, "Neredeyse tüm markalar Bodrum'a girdi. Büyük zincir markaların 12-13 tanesi Bodrum'a girmiş durumda. Antalya'da sadece 1-2 marka var. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir şekilde Bodrum ile bir farkındalık yaratıyor." şeklinde konuştu.

Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrum'a gelen turistlerin birçoğu butik otel ve residence ve luxury konseptini tercih etmeye başladı. Bodrum'da son dönemin en büyük trendlerinden bir tanesi, mavi yolculuk. Zengin turistlerin birçoğu kendi özel yatlarıyla Bodrum açıklarında mavi tur yapmayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda yerli turist için tatil her ne kadar sadece kum-deniz-güneş olarak algılansa da yabancı turist için aynı şey geçerli değil. Dünyanın ödüllü detoks oteline sahibiz. Dünyanın çeşitli yerlerinden detoks misafirlerimizi kışın Bodrum'da ağırlıyoruz. Türk markalarından özellikle çok ciddi büyük firmalar yatırım yapmaya başladı. Yabancı firmalardan ziyade yerli firmalar da yatırımlarını yapıyor. Bodrum'un kalitesi gerçekten farklılaştı. Bodrum'un geleceği bütün bölgelere bakıldığı zaman bir numara olmaya aday. Türkiye'nin St. Tropez'i olacak."



