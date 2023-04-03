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Haberler Futbol İngiltere
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Avrupa'nın 5 büyük liginde son durumlar

Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi

Avrupa'nın 5 büyük liginde son durumlar
AA

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti. Almanya'da ise Bayern Münih, liderlik koltuğunu Borussia Dortmund'un elinden aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.

Premier Lig'in 29. haftası sonunda 72 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'ı, 64 puanla Manchester City (bir maçı eksik), 50 puanla Newcastle United (iki maçı eksik) ve Manchester United (iki maçı eksik) izledi.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, bir aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu. Lewandowski, ligdeki toplam gol sayısını 17'ye çıkarttı.

Real Madrid ise sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 6-0 mağlup etti.

Karşılamada 7 dakika içinde hat-trick yapan ve bu sezonki toplam gol sayısını 14'e çıkaran Benzema, La Liga'da gol krallığı yarışında, Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ın (13 gol) önünde ikinci sıraya yükseldi.

Diğer yandan 35 yaşındaki Fransız futbolcu Benzema, en az sürede hat-trick yapan futbolcular sıralamasında Real Madrid kulüp tarihinde birinci, La Liga'da ise 3. futbolcu oldu.

La Liga'nın 27. haftasının ardından 71 puanı bulunan Barcelona'yı Real Madrid 12, Atletico Madrid 17 puan geriden takip etti.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, lider Napoli'yi deplasmanda 4-0 yendi. Napoli, bu sezon üçüncü kez sahadan üzgün ayrılırken, evinde ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Milan, Napoli karşısında aldığı farklı galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Inter'in de puan kaybetmesiyle Milan, üçüncü basamağa çıktı.

Inter, Fiorentina'ya 1-0 yenilerek, ligde üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Ligde ikinci sıradaki Lazio'nun, Monza'yı deplasmanda 2-0 yenmesiyle lider Napoli ile Lazio arasındaki puan farkı 16'ya indi.

Serie A'nın 28. haftasını 71 puanla geçen Napoli'yi, 55 puanlı Lazio, 51 puanlı Milan ve 50 puanlı Inter izledi.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 yendi.

Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yerine getirilen Thomas Tuchel, ilk kez Bayern Münih takımının başında maça çıktı.

Bundesliga'nın 26. haftası sonunda 55 puanlı Bayern Münih'i, 53 puanla Borussia Dortmund, 51 puanla Union Berlin, 47 puanla Freiburg ve 45 puanla Leipzig takip etti.

LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 29. haftanın kapanış maçında Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup etti.

Son şampiyon PSG, bu sonuçla ligde arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşadı.

Lens, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup ederken Olimpik Marsilya ise konuk ettiği Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 29. haftası sonunda PSG, 66 puanla zirvede yer aldı. Lens ve Olimpik Marsilya, 60 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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