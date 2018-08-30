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Avrupa’nın önde gelen tur operatörleri İstanbul turizmini konuşacak

Alman Medya Grubu FVW, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerini İstanbul’da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı buluşmada Türkiye ve İstanbul turizmi masaya yatırılacak.

30.08.2018 - 10:40 | Güncelleme:

İstanbul’un imajının tazelenmesi, orta ve uzun dönemde yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Turizm Derneği (İSTTA)’nin destekleri ile Almanya’nın önde gelen sektör medya kuruluşlarından FVW, İstanbul’da 29 Ağustos 2018-02 Eylül 2018 tarihleri arasında bir çalıştay organize etti.

 

31 Ağustos 2018 tarihinde saat 10.00-17.30 arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Marmara Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Valisi Hasip Şahin, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, TÜROFED ve TOBB Turizm Sektör Meclis Başkanı Osman Ayık, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İSTTA Başkanı Halil Korkmaz, FVW’nin baş editörü Klaus Hildebrandt olmak üzere FWV’nin söz sahibi yazarları ve Avrupa’nın önemli seyahat acentalarının üst düzey temsilcilerinin yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren üst düzey yöneticiler ve diğer katılımcılarla birlikte çalıştay kapsamında İstanbul turizmi ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilecek.

Bakan Ersoy açılışı yapacak

FVW İstanbul Workshop’un açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, FVW Başeditörü Klaus Hildebrandt ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya yapacak.

Avrupa’nın önde gelen tur operatörleri

FVW İstanbul Workshop kapsamında Avrupa’nın önemli tur operatörlerinden Öger Tur Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati, Bentour Genel Müdürü Deniz Uğur, TUI Batı Akdeniz Ürün Yönetimi Başkanı Halina Strzyzewska, FTI’dan Hicabi Ayhan, DER Touristik’ten Ertan Sakallı, Schauisland Reise Björn Conrad, LMX Genel Müdürü Lars Ludwig, Ferien Touristik Ürün Yönetimi Başkanı Annika Schneider, Anex Tour Almanya Genel Müdürü Hakan Bakar ve Tropo Satış ve Pazarlama Müdürü Okan Doğanaslan gibi isimler panellerde konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca organizasyon kapsamında Cem Kınay, AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Paloma Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul ve ISTTA Yönetim Kurulu Üyesi ve Accor Luxury Brands Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, Türk otelciliğinin geçmişini değerlendirip geleceği hakkında da öngörülerde bulunacaklar. Diğer taraftan THY de İstanbul 3. Havalimanı hakkında katılımcılara geniş bilgi verecek.

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