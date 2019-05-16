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AB ve euro bölgesinin mart ayı uluslararası ticaret performansı ortaya çıktı

Türkiye, yılın ilk 3 ayında Avrupa Birliği (AB) ile 2 milyar 782.7 milyon euro ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173.4 milyar euroya, ithalatı da 170.4 milyar euroya ulaştı. Birliğin bu dönemde yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdiği açıklandı

dış ticaret

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173.4 milyar euroya, ithalatı da 170.4 milyar euroya ulaştı. AB, mart ayında yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdi.

Euro bölgesinin ise mart ayında toplam ihracatı 205.6 milyar euro, ithalatı da 183.1 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece euro bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22.5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

DIŞ TİCARET FAZLASI EN ÇOK OCAKTA GERÇEKLEŞTİ

Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar 793.1 milyon euro, şubat ayında 851.3 milyon euro ve mart ayında 138.3 milyon euro ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3.5 milyar euro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782.7 milyon euroluk ticaret fazlası verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20.2 milyar euroyu, ithalatı da 17.4 milyar euroyu buldu. Türkiye, AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla veriyor.

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