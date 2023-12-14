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        Haberler Gündem Avukat Buket Nurşah Tekışık kimdir, hangi üniversite mezunu? Avukat Buket Nurşah Tekışık nereli, kaç yaşında?

        Avukat Buket Nurşah Tekışık kimdir? Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın biyografisi

        Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın savcının odasında çektirdiği pozları "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesiyle paylaşması tepki çekti. İnfial yaratan olayın ardından Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Bu kapsamda "Avukat Buket Nurşah Tekışık kimdir, hangi üniversite mezunu?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 14.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:07
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        Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi tepkiye neden oldu. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Avukat Buket Nurşah Tekışık kimdir? İşte, Buket Nurşah Tekışık'ın biyografisi...

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        AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

        Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden 2017-2018 döneminde mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin de kurucusudur.

        Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğu" belirtiliyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesiyle paylaşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

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        SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

        Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

        BARO DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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