Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi tepkiye neden oldu. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Avukat Buket Nurşah Tekışık kimdir? İşte, Buket Nurşah Tekışık'ın biyografisi...

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NE OLMUŞTU?

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesiyle paylaşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" dedi.