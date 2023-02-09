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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor.

Avukat Dr. Rezan Epözdemir de 10 ili etkileyen depremler sonrası destek için harekete geçti.

Epözdemir, "Şu ana kadar deprem bölgesine 1000 adet mont, çocuklar için 1000 adet kışlık bot, 1000 adet pantolon, 2 kamyon gıda malzemeleri, bebek bisküvisi ve maması, bebek bezini bugün iki tır olmak üzere bölgeye gönderdik ve Hatay ile Kahramanmaraş'a bu gece itibariyle ulaşacak" açıklaması yaptı.