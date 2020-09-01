DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 10 yıldır avukatlık yapan ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ezgi Ulugün (33),2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Şenol ile 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından Şensoy'un kendisini, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAKKINDA 48 SORUŞTURMA VARDI

DHA'da yer alan habere göre hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Şensoy, en son, eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şensoy, eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, E.G. isimli şüpheli ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.