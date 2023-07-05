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Temmuz memur zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 olarak açıklandı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 oranında artacak. Memur maaş zammının açıklanmasının ardından avukat maaşı da netleşti. İşte 2023 Temmuz avukat maaşı zammı son dakika gelişmeleri...

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  • AVUKAT MAAŞ ZAMMI | 2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Zamlı avukat maaşları, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 olarak açıklandı. Temmuz zammının ardından "2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 zamlı avukat maaşlarına ilişkin son durum...
  • AVUKAT MAAŞ ZAMMI | 2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

    MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI!

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • AVUKAT MAAŞ ZAMMI | 2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110 OLACAK

    En düşük memur maaşı şu anda 10.500 TL seviyesinde. Bu rakamın 22 bin TL seviyesine çıkartılması için, 4.500 TL seyyanen zam yapılması, sonrasında ise yüzde 47 oranında zam gelmesi gerekiyor. Böylece en düşük memur maaşındaki artış yaklaşık olarak %110 olacak.

    Aynı oranlarda zamlar yapılması ve makasın korunması durumunda bekâr bir öğretmenin maaşı 13 bin TL’den yaklaşık olarak 25 bin TL’ye yükseliyor. Öğretmen maaşlarındaki artış %97 olacak. Hemşire maaşı ise %91'lik artış ile 14.470 TL’den 27.700 civarına çıkıyor. Genel müdür kademesindeki artış ise %59 seviyesinde olacak.

    Memur maaşlarında yapılan artış için maaşa eklenen seyyanen zammın ilerleyen dönemde de maaşların içerisinden çıkartılmayacağı belirtiliyor.

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

    AK Parti Meclis Grup Başkanı AbdullI!ah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • AVUKAT MAAŞ ZAMMI | 2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • AVUKAT MAAŞ ZAMMI | 2023 Temmuz memur maaş zammı ile 1/4 en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 oldu. 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alındığında, 2023 Temmuz zammı ile avukat memuru maaşı 23 bin 663 TL oldu.

    Ancak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak.

    Not: Bu yeni maaş tutarı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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