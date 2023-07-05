EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110 OLACAK

En düşük memur maaşı şu anda 10.500 TL seviyesinde. Bu rakamın 22 bin TL seviyesine çıkartılması için, 4.500 TL seyyanen zam yapılması, sonrasında ise yüzde 47 oranında zam gelmesi gerekiyor. Böylece en düşük memur maaşındaki artış yaklaşık olarak %110 olacak.

Aynı oranlarda zamlar yapılması ve makasın korunması durumunda bekâr bir öğretmenin maaşı 13 bin TL’den yaklaşık olarak 25 bin TL’ye yükseliyor. Öğretmen maaşlarındaki artış %97 olacak. Hemşire maaşı ise %91'lik artış ile 14.470 TL’den 27.700 civarına çıkıyor. Genel müdür kademesindeki artış ise %59 seviyesinde olacak.

Memur maaşlarında yapılan artış için maaşa eklenen seyyanen zammın ilerleyen dönemde de maaşların içerisinden çıkartılmayacağı belirtiliyor.

SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

AK Parti Meclis Grup Başkanı AbdullI!ah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.