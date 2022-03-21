Avukata beyzbol sopalı saldırıda tahliye 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, tartıştığı avukat Osman Karakuş'u beyzbol sopasıyla darbedip yaralayan Murat Yaraşır (39), ilk duruşmada tahliye edildi.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Yaraşır bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki avukat Osman Karakuş katılırken taraf avukatları da hazır bulundu.

YARAŞIR: ELİNDE ELİNDE SOPA İLE ANİDEN VURDU

Duruşmada taraflar birbirlerini suçladı. Tutuklu sanık Murat Yaraşır avukat Osman Karakuş'un kendisine saldırdığını iddia etti. Tartışmanın apartman toplantısı nedeniyle başladığını belirten Yaraşır, şunları söyledi: "Bana hakaret içerikli paylaşım yaptı. Ben de o zaman aşağıya in konuşalım diye gruba yazdım ancak orada konuşalım kelimesi yanlış çıkıp kapışalım şeklinde oldu.

Ben onu o sırada fark etmedim. Otoparka indiğimde kepengin yarıya kadar açık olduğunu fark ettim. Sonra aniden müşteki Osman karşıma çıktı. O sırada otoparkın binaya açılan kapısının kapandığını fark ettim kapının olduğu tarafa doğru döndüğüm sırada müştekinin elinde sopa ile aniden sağ kulağımın olduğu bölgeye vurdu.

Tekrar hamle yapıp yine baş bölgeme sopa ile vurdu. Aldığım darbenin etkisi ile yere düştüm. Yine hamle yapmaya çalışınca ayaklarından tuttum ve çektim. Çekince dengesini kaybetti ve yere düştü. Yerde tekrar bana saldırdı aramızda bu şekilde bir boğuşma yaşandı."

KARAKUŞ: KAFA BÖLGEMİ HEDEF ALIP ARKA ARKAYA VURMAYA BAŞLADI

Avukat Osman Karakuş ise, olayı şöyle anlattı: "Herkesin olduğu grupta 'aşağıya in kapışalım' diye mesaj attı. Olayların büyümeyeceğini düşündüğüm için yanıma da herhangi bir şey almadan binanın kapalı otoparkına indim. Araçların giriş yaptığı kepenkli kapıyı ne olur ne olmaz diye tamamen açtım. Sonra sanık arkadan elinde beyzbol sopasıyla gelip aniden kafa bölgemi hedef alıp hamle yaptı. İlk hamle yapınca ben kafamı çektim o sırada sopa omuzuma ve kol kısmıma isabet etti.

Sanık kafa bölgemi hedef alıp arka arkaya sopayla vurmaya başladı. Ben hamlelerinden kurtulmak için ona sarıldım. Sarılınca itişme oldu ikimizde yere düştük. Yerde bir müddet boğuştuk. Ben hemen kaçmak için ayağa kalkıp garaj kapısına yöneldim. Bu sırada garajda bizim dışımızda kimse yoktu.

SOPA BENİN ELİMDE OLSAYDI OLAY BAŞKA ŞEKİLDE OLURDU

Garaj kapalı bir garajdır. Araç kapısına yönelip çıkarken arkamdan gelip garajdan çıktıktan sonra da 1-2 defa daha sopayla kafa bölgeme vurmaya devam etti. Ben dengemi kaybettim hatta yere düştüm. Oradaki beyaz renkli otomobilin arkasına saklandım. Sanık benim olduğum yere elinde bıçak ve sopa ile gelince aracın diğer kısmına geçtim.

Sonra dışarıdakiler bizi görüp 'adam öldürüyorlar' diye bağırmaya başladılar. Ben ağır derece de yaralanmıştım. Komşularım aracılığıyla hastaneye götürüldüm. Ben uzun yıllar TSK'de görev yapmış birisiyim eğer sopa benim elimde olsaydı olay çok başka bir şekilde olurdu" dedi.

Mahkeme heyeti, suçun değişme ihtimalinin olduğunu göz önüne alarak sanık Murat Yaraşır'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDE 27 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Murat Yaraşır'ın 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'BİR APARTMAN SAKİNİNİN GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VERMESİ...'

Duruşma sonrasında açıklama avukat Osman Karakuş, "Şahsıma karşı avukat olmam hasebiyle komşum Murat Yaraşır tarafından 'öldürmeye teşebbüs' eylemi neticesinde ciddi şekilde yaralandım. Maalesef bu olay adil şekilde mahkeme huzurunda yansıtılmadı. Bunun temel gerekçesi apartman sakinlerinin bu olaydan duydukları rahatsızlık ve olayı mahkeme huzurunda hafifletmeleridir. Bir apartman sakininin gerçeğe aykırı şekilde beyan vermesi neticesinde suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen sanık tahliye edildi. Burada adalet gerçekleşmedi hak yerini bulmadı. Kamu vicdanını rahatlatacak bir durum ortaya çıkmadı" diye konuştu.