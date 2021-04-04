AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlıga erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerlesmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.