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Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü! Türkiye’nin dört bir yanında, hukuk ve adalet için vatandaşın yanında, en ön safta mücadele veren 125 bin avukat var. Bugün onların günü. Onlara en güzel Avukatlar Günü sözleri ve mesajları göndermek için doğru adrestesiniz. İşte en güzel Avukatlar Günü sözleri ve mesajları