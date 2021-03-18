Avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir araya gelen avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Avukatlar, meslektaşları Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto etti
AA

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan Atrium alanında toplanan Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, saldırıyı alkışlarla protesto etti.

Hukukçular Derneği Avukat Hakları Komisyonu Başkanı Oğuzhan Efe, saldırıya uğrayanın sadece Ersin Arslan değil, aynı zamanda avukatlık mesleği olduğunu belirterek, "Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir." dedi.

Efe, kutsal olan hak arama yollarının güç kullanılarak engellenmesinin kabul edilemez olduğunu anlatarak, şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Adliyenin önünde toplanan Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar üyesi bir grup avukat da Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Burada grup adına yapılan açıklamada, her dönem hedef tahtasında olan avukatlar ve avukatlık mesleğinin bugün de itibarsızlaştırılmaya, türlü saldırı ve baskılarla zapturapt altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

Bunun mesleklerini icra ederken karşılarına çıkarılan zorlukların ne kadar sistemli olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı bu sistemli saldırıların bir parçası ve sonucu olarak görüyoruz. Meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a sözümüz olsun. Mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME