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Avukatlardan, 28 Şubat'ın yıl dönümü için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması

İstanbul 2 Nolu Barosu yönetimi ve üye avukatlar, 28 Şubat'ın yaklaşan yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlardan, 28 Şubat'ın yıl dönümü için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması
AA

Adliyenin karşısındaki meydanda cübbelerini giyerek toplanan avukatlar adına basın açıklamasını, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Gönül Yıldız okudu.

28 Şubat 1997’de 9 saat süren MGK toplantısı sonrasında cunta zihniyetinin irtica bahanesiyle ideolojik ve özgürlükleri daraltan kararları hükümete dikte ettiğini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"28 Şubat, Türkiye’de yaşayan büyük bir kesimin, doğuştan sahip olduğu evrensel insan haklarının mevcut anayasaya aykırı olmasına rağmen ayaklar altına alındığı günün yıl dönümüdür. İnanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün asker postal ve tankları malzeme yapılarak had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği gündür. 28 Şubat ikna odalarında sırf başörtülü diye üniversite öğrencilerinin geleceklerine ipotek konulduğu gündür. İmam hatiplerin kapısına kilit vurulduğu, imam hatipli öğrencilere üniversite kapılarının kapatıldığı gündür. 61 yaşındaki Makbule İbrahimoğlu’nun imam hatipteki çocuklarının yanına gittiği için anayasal düzeni bozduğu iddiasıyla yargılandığı, kanser hastası Medine Bircan’ın başörtülü diye Hipokrat yemini etmiş hekimler tarafından tedavi edilmeyip ölüme terk edildiği günün adıdır."

28 Şubat'ın, FETÖ'nün paralel devlet yapılanmasının temellerini sağlamlaştırdığı gün olduğunu dile getiren Yıldız, 28 Şubat'ın binlerce başörtülü avukat, doktor ve öğretmenin kamuda ve özelde çalışmasına engel olunduğu, gelecek hayallerinin ellerinden zorla alındığı gün olduğunu belirtti.

Yıldız, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla insanların tutuklandığını, birçok kimsenin polis otobüslerine doldurularak meçhule gönderildiğini ifade ederek, son yıllarda yasal mevzuatlarla insan haklarına ilişkin demokratik düzenlemeler yapıldığını ve 28 Şubat'ın simgesi olan kamusal alanda başörtüsü yasağı sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Toplumsal barış sağlanmış, demokrasi ve insan hakları bağlamında büyük adımlar atılmaya başlanmışken 15 Temmuz’da FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğunu kaydeden Yıldız, sözlerini, "Bu hain darbe girişimini, aziz milletimiz iman dolu göğsünü siper ederek durdurmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz günü şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Ülkemizin de 28 Şubat gibi 15 Temmuz gibi insan haklarının, adaletin, demokrasinin hiçe sayıldığı günleri bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. 28 Şubat Türkiye siyasi tarihine sürülen kara bir lekedir. Sebep olduğu acılar hala yüreklerimizdedir." diye tamamladı.

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