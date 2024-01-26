Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta bir ilk - Novak Djokovic elendi - Tenis Haberleri

Avustralya Açık'ta bir ilk Teniste yılın ilk 'grand slam' turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner, tenisin yaşayan efsanesi Sırp raket Novak Djokovic'i 4 sette eleyerek finale adını yazdıran ilk isim oldu. Djokovic'in elenmesi ile turnuva yeni bir şampiyon da görmüş olacak Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Teniste yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler yarı finallerinin ilki sonuçlandı. Dünya 1 numarası ve en çok grand slam kazanan erkek tenisçi olan Sırp Novak Djokovic, dünya 4 numarası, 22 yaşındaki İtalyan raket Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi.

2 Şurada Paylaş!







İlk iki seti 6-1 ve 6-2’lik setlerle kazanan Sinner, üçüncü seti “tiebreak” ile Djokovic’e kaptırdı. Ancak ritmini bozmayan Sinner, dördüncü seti de 6-3 kazanarak, efsaneyi turnuva dışına itti. Sinner’in rakibine servis kırma puanı dahi göstermemiş olması maçtaki en ilginç istatistik olarak kayıtlara geçti.