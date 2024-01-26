Avustralya Açık'ta bir ilk
Teniste yılın ilk 'grand slam' turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner, tenisin yaşayan efsanesi Sırp raket Novak Djokovic'i 4 sette eleyerek finale adını yazdıran ilk isim oldu. Djokovic'in elenmesi ile turnuva yeni bir şampiyon da görmüş olacak
Teniste yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler yarı finallerinin ilki sonuçlandı. Dünya 1 numarası ve en çok grand slam kazanan erkek tenisçi olan Sırp Novak Djokovic, dünya 4 numarası, 22 yaşındaki İtalyan raket Jannik Sinner ile karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 6-1 ve 6-2’lik setlerle kazanan Sinner, üçüncü seti “tiebreak” ile Djokovic’e kaptırdı. Ancak ritmini bozmayan Sinner, dördüncü seti de 6-3 kazanarak, efsaneyi turnuva dışına itti. Sinner’in rakibine servis kırma puanı dahi göstermemiş olması maçtaki en ilginç istatistik olarak kayıtlara geçti.
2018’DEN BERİ YENİLGİSİZ
Avustralya Açık’taki 10 şampiyonluğu ile bu turnuvadaki rekoru elinde bulunduran Djokovic, 2018’den bu yana da ilk kez burada maç kaybetti. Djokovic bu senelerde sadece Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için 2022’deki turnuvayı kaçırmıştı. Djokovic toplamda 24 olan grand slam şampiyonluklarına bir yenisini ekleme hedefini de ertelemiş oldu.
3 BÜYÜKTEN SONRA İLK
Turnuva aynı zamanda erkeklerde 3 büyük Rafael Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic’ten birininin 2005’ten bu yana finalde yer almadığı bir yıl olarak da hatırlanacak. Bu, aynı zamanda Avustralya Açık’ın erkeklerde yeni bir şampiyon görmesi anlamına da geliyor.
Jannik Sinner, Daniil Medvedev ile Alexander ‘Sascha’ Zverev maçının galibi ile finalde karşılaşacak.