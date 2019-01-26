Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. ve son gününde, dünya klasmanının ilk iki sırasında yer alan Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal, kariyerlerine bir grand slam şampiyonluğu daha ekleyebilmek için korta çıkacak.

14 bin 820 kişilik Rod Laver Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosport 1'den canlı yayınlanacak.

DJOKOVIC FİNALDE HİÇ ÜZÜLMEDİ

31 yaşındaki Djokovic, Avustralya Açık'ta bugüne kadar oynadığı hiçbir finali kaybetmedi.

Sırp tenisçi, 2008'de Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Büyük Britanyalı Andy Murray, 2012'de de İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

"AVUSTRALYA'NIN KRALI" OLABİLİR

Kariyerinde 14 grand slam zaferi bulunan Djokovic, bunun 6'sını Avustralya Açık'ta elde etti. 2016'nın kasım ayında kaptırdığı dünya 1 numarası unvanını, geçen yıl kazandığı Wimbledon ve ABD Açık şampiyonlukları sonrası yeniden ele geçiren Djokovic, bir şampiyonluk daha yaşaması halinde Avustralya Açık'ta tarihe geçecek.

Sırp sporcu, 7 şampiyonluğa ulaşması halinde Roy Emerson'ı geride bırakacak ve Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi olacak.

NADAL'IN 10 YILLIK HASRETİ

Fransa Açık'ta 11, ABD Açık'ta 3, Wimbledon'da da 2 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta sadece 2009 yılında mutlu sona ulaştı. Nadal, İsviçreli Roger Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olduğu 2009 yılından bu yana oynadığı üç finali de kaybetmekten kurtulamadı. 32 yaşındaki Nadal, 2012 yılında Djokovic'e 3-2, 2014 yılında Stan Wawrinka'ya 3-1, 2017 yılında da Roger Federer'e 3-2 mağlup oldu.

DJOKOVIC BİR ADIM ÖNDE

İki tenisçi bugüne kadar 52 kez karşı karşıya gelirken, Djokovic bu maçların 27'sinde rakibine üstünlük sağladı. Djokovic ve Nadal arasında geçen yıl Wimbledon'da gerçekleşen son randevuyu Sırp tenisçi 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta finale çıkana kadar 6'şar maç oynayan tenisçilerden Djokovic 11 saat 59 dakika, Nadal ise 12 saat 11 dakika kortta kaldı.

Tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan tenisçi, 4,1 milyon Avustralya doları para ödülü kazanacak.