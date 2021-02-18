Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki günün ikinci tek kadınlar yarı final maçında, 22 numaralı seribaşı Brady ile 25 numaralı seribaşı Muchova karşı karşıya geldi.
Brady, toplam 1 saat 55 dakika süren çekişmeli mücadeleyi 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak turnuvada adını finale yazdırdı.
Geçen yıl ABD Açık'ta yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli başarısına imza atan 25 yaşındaki Brady, kariyerinde ilk kez final maçına çıkacak. ABD'li tenisçi, bu turda 2019 yılının şampiyonu Japon Naomi Osaka ile karşılaşacak.
OSAKA, SERENA'YI DEVİRDİ
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen 2019 yılının şampiyonu Osaka Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.
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