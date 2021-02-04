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Avustralya Başbakanı, Google’ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google’ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile ülkedeki arama motorlarının haber kaynaklarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısıyla ilgili görüşme yaptığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı, Google’ın Üst Yöneticisi ile arama motorunun ülkedeki geleceğini görüştü
AA

Başbakan Morrison başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, haber kuruluşlarına para ödemek zorunda kalmaları halinde, ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı restini çeken Google'ın CEO’su Pichai ile yaptığı görüşmenin "yapıcı" geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Google'ın ülkesindeki geleceğine "daha olumlu" baktığını belirten Morrison, "Onlara, sürece katılmaları için cesaret vermesi gereken, mümkün olan en iyi sinyalleri verdim. Avustralya'da hizmet sunmaya devam etmeleri konusunda onları, çok daha olumlu bir alana yöneltmeyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Google'ın arama motorunu kapatma konusundaki tehdidini geri çekip çekmediği konusunda bilgi vermeyen Morrison, görüşmede hükümetinin söz konusu tasarıyı yasalaştırma planından vazgeçmeyeceğini açıkça belirttiğini sözlerine ekledi.

Avustralya’nın, ülkede faaliyet gösteren arama motorlarına haberlerini kullandıkları Avustralyalı medya kuruluşlarına adil bir ücret ödemlerini zorunlu hale getirecek yasa tasarısını 8 Aralık 2020’de açıklaması üzerine, Google ve Facebook ülkedeki arama motorlarını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Tehditte boyun eğmeyeceklerini açıklayan ve Microsoft'un Üst Yöneticisi Satya Nadella ile görüşen Başbakan Morrison, Google'ın muhtemel boşluğunu Microsoft'un arama motoru Bing ile dolduracaklarını açıklamıştı.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95’ini elinde tutarken, ikinci sıradaki Bing’in pazar payı yüzde 3,7.

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