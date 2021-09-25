Avustralya Başbakanı Morrison, Quad inisiyatifini

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Başbakan Morrison, ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide arasındaki, Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen Quad'ın ilk yüz yüze buluşması Washington'da yapıldı.

Beyaz Saray'ın Doğu Odası'nda bir araya gelen 4 liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yeni ortaya çıkan teknolojiler, bölgesel altyapı, temiz enerji ve iklim değişikliğinin yanı sıra birçok küresel ve bölgesel konuları görüştüğü açıklandı.

Zirvenin ardından yaptığı açıklamada Biden, Modi ve Suga'ya, "çok şey başaracağına inandığımız" ortaklıkları için teşekkür ediyorum diyen Morrison, Dörtlü ittifakı "büyük bir ortaklık" olarak tanımladı.

Altı ay önce başlatılan Quad inisiyatifinin, bu süre içinde çok iyi ilerlediğini vurgulayan Morrison, “Dörtlü, yaşadığımız bölgenin geleceğini önemseyen ortakları bir araya getiren, olumlu katkılar sağlayan çok pratik bir girişim. Basit tutmamız, odaklanmamız ve işi bitirmeye devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştık.’’ ifadelerini kullandı.

- Dörtlü Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı için bir arada

Liderlerin Hint-Pasifik bölgesinde barış ve güvenliği sürdürmeye yönelik güçlü bir taahhütte bulunmalarının ardından, Çin'in toplantıyı nasıl değerlendireceği yönündeki bir soruyu cevaplayan Morrison, "Dörtlü, Çin veya Hint-Pasifik bölgesindeki herhangi bir ülke için bir ortaklıktır. Bölgeyi daha güçlü, daha müreffeh, daha istikrarlı hale getirmek için oradayız. Bu Hint-Pasifik halkının refahını yükseltmek için tasarlanmış olumlu bir girişimdir.’’ şeklinde konuştu.

Morrison, Çin söz konusu olduğunda kendisinin ve Başkan Biden'ın "aynı peykte" olduğunu söyledi.

- Quad inisiyatifi genişlemeyecek

Dörtlü'nün diğer ülkelerin üyeliğiyle genişletme planı olmaksızın "Dörtlü olarak kalacağını" ancak diğer ülkelere ulaşmaya devam edeceğini de açıklayan Morrison, "Dörtlü özel bir fikir değil, kapsayıcı bir fikir. Bölgede olumlu şeyler yapmak ve aynı şeyi yapmak isteyen diğer ortaklarla çalışmak için bir girişimdir." dedi.

Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'nın Quad (Dörtlü) adıyla kurduğu ittifakın, Hint-Pasifik'teki yükselen Çin etkisinin önüne geçmek amacıyla kurulduğu biliniyor.

Bölgede Çin’in artan gücüne karşı harekete geçen, Avustralya, ABD ve İngiltere "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik işbirliği anlaşmasına imza atarak ikinci bir ittifakı devreye sokmuştu. AUKUS anlaşması uyarınca Avustralya’nın Adelaide kentinde, nükleer enerjili en az 8 denizaltının inşa edileceği açıklanmıştı.

Avustralya’nın, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları ( yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptalini sağlayan AUKUS anlaşmasını ‘‘ihanet’’ olarak değerlendiren Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.