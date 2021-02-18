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Morrison, "Facebook'un bugün Avustralya'yı 'arkadaşlıktan çıkarması' sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimi kesmesi, küstahça olduğu kadar hayal kırıklığı yaratan adımlardı. Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konularla ilgili olarak düzenli temas içindeyim. Facebook bizle yapıcı işbirliği yapmalı" diye konuştu.

Facebook'un Avustralya'da engel koyduğu resmi internet sayfaları arasında, bazı sağlık ve acil yardım siteleri de vardı.

Sosyal medya devi daha sonra bunun bir hata olduğunu kabul ederek, engel koyduğu sayfaların çoğuna erişimi yeniden açtı.

Google ne yaptı? Yeni yasa tasarısı teknoloji devlerinin platformlarında yer alan haber içerikleri için ödeme yapmasını da içeriyor. Sosyal medya devinden yapılan açıklamada, yasa eleştirildi ve "Facebook'un yayıncılarla olan ilişkisinin temelden yanlış anlaşıldığı" savunuldu.

Yeni sosyal medya yasasına Facebook gibi karşı çıkan Google da internetin böyle bir ortam olmadığını ve haksız yere cezalandırıldığını söylüyor. Ama Facebook gibi misilleme yapmak yerine Google önde gelen üç Avustralya medya kuruluşuyla anlaşarak onlara belli bir ödeme yapmayı kabul etti.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp ile varılan anlaşma gereği Alphabet, (Google'ın da dahil olduğu çatı şirket) bir üyelik platformu geliştirecek ve reklam gelirlerini paylaşacak. Bu gelişme ile Facebook tartışmanın karşı cephedeki tek tarafı olarak kaldı.

Öte yandan, Facebook'un haber içeriklerine erişim engeli getirmesine farklı kurumlardan da tepki geldi.