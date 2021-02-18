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Avustralya Başbakanı'ndan Facebook'a: "Bizi korkutamayacaklar"

Avustralya'da Parlamento'nun alt kanadının onayladığı ve Senato'ya sunulan sosyal medya yasa tasarısı, hükümet ile Facebook'u karşı karşıya getirdi. Yasa, Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikleri için pay almasını öngörüyor. Facebook, yeni sosyal medya yasa tasarısına karşı, bu sabahtan itibaren Avustralya'da haber kuruluşlarının içeriklerine ve bazı hükümet sitelerine engel koydu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Facebook'a tepki göstererek, "Bizi korkutamayacaklar" dedi. Scott Morrison Facebook'un kararını "küstah ve hayal kırıcı" diye niteledi, büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini kaydetti.

Avustralya Başbakanı'ndan Facebook'a:
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Morrison, "Facebook'un bugün Avustralya'yı 'arkadaşlıktan çıkarması' sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimi kesmesi, küstahça olduğu kadar hayal kırıklığı yaratan adımlardı. Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konularla ilgili olarak düzenli temas içindeyim. Facebook bizle yapıcı işbirliği yapmalı" diye konuştu.

Facebook'un Avustralya'da engel koyduğu resmi internet sayfaları arasında, bazı sağlık ve acil yardım siteleri de vardı.

Sosyal medya devi daha sonra bunun bir hata olduğunu kabul ederek, engel koyduğu sayfaların çoğuna erişimi yeniden açtı.

Google ne yaptı? Yeni yasa tasarısı teknoloji devlerinin platformlarında yer alan haber içerikleri için ödeme yapmasını da içeriyor. Sosyal medya devinden yapılan açıklamada, yasa eleştirildi ve "Facebook'un yayıncılarla olan ilişkisinin temelden yanlış anlaşıldığı" savunuldu.

Yeni sosyal medya yasasına Facebook gibi karşı çıkan Google da internetin böyle bir ortam olmadığını ve haksız yere cezalandırıldığını söylüyor. Ama Facebook gibi misilleme yapmak yerine Google önde gelen üç Avustralya medya kuruluşuyla anlaşarak onlara belli bir ödeme yapmayı kabul etti.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp ile varılan anlaşma gereği Alphabet, (Google'ın da dahil olduğu çatı şirket) bir üyelik platformu geliştirecek ve reklam gelirlerini paylaşacak. Bu gelişme ile Facebook tartışmanın karşı cephedeki tek tarafı olarak kaldı.

Öte yandan, Facebook'un haber içeriklerine erişim engeli getirmesine farklı kurumlardan da tepki geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Elaine Pearson, "Facebook, Avustralyalıların habere ulaşmasını engelleyerek otoriter bir devlet gibi davranıyor" dedi.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Amerikan Ekonomik Özgürlükler Projesi de yayımladığı mesajda, "Facebook, Avustralyalı yayıncıların reklam gelirleri talebini sansürle engelleyerek, dünya çapındaki demokrasilere tehdit olduğunu göstermiştir" denildi.

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