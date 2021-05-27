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Avustralya Büyükelçisi, Çin'de casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralya vatandaşının duruşmasına alınmadı

Avustralya'nın Pekin Büyükelçisi Graham Fletcher, Ocak 2019'da Çin'de gözaltına alınan Avustralya vatandaşı yazar ve akademisyen Yang Hıngcün'ün casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına alınmadı.

Avustralya Büyükelçisi, Çin'de casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralya vatandaşının duruşmasına alınmadı
AA

Duruşmanın yapılacağı adliye kampüsünün kapısına gelen Büyükelçi Fletcher ve beraberindekiler Çin polisi tarafından geri çevrildi.

Çinli yetkililer daha önce "davanın içeriği ulusal güvenliği ilgilendirdiği için" Büyükelçilik temsilcilerine erişim sağlanmayacağını bildirmişti.

Büyükelçi Fletcher, yaptığı açıklamada, erişim engelinin üzücü ve endişe verici olduğunu belirterek "Bu davayla ilgili şeffaflığın olmaması nedeniyle uzun süredir kaygılıyız. Bu yüzden keyfi tutuklama olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin tarafının yalnızca davanın casuslukla ilgili olduğunu söylediğini fakat henüz somut suçlamada bulunmadığını, şüphelinin aile bireyleri ve Konsolosluk görevlileri ile temasına izin verilmediğini, yalnızca avukatlarıyla sınırlı süre görüşebildiğini söyleyen Fletcher, "Avustralya, vatandaşı Yang'ın haklarını güçlü şekilde savunmaya devam edecektir. Dava ile iki ülke ilişkilerinin durumu arasında bağ görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya vatandaşı Yang Hıngcün, Ocak 2019'da New York'tan seyahat ettiği Çin'in Guangcou kentine gidişinde ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yang, o tarihten bu yana hücrede yalıtılmış olarak tutuluyor.

Yang Hıngcün'ün eskiden Çin Devlet Güvenlik Bakanlığında istihbarat ajanı olarak çalıştığı iddiaları Çin basınında yer almış, iddia doğrulanmamıştı.

- Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra'nın iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ve bazı Çin yatırımlarına karşı aldığı tedbirler, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklaması ve ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından kötüleşmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, devlet medyasında Avustralya'nın ABD'nin talimatıyla Çin-karşıtı politikaları benimsediği eleştirileri yer almıştı.

Çin tarafı Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu. Ülkenin en büyük ihraç kalemi demir cevheri ise Çinli çelik üreticilerince satın alınmaya devam ediliyor.

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