Avustralya, çileklerin içinden çıkan iğnelerle alarma geçti

Avustralya'da altı farklı eyaletin farklı bölgelerinde çileklerin içinden gizlenmiş dikiş iğnelerinin çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bir adam içinde iğne olan çilek yemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın "kötü niyetli bir suç ve kamuya yapılmış genel bir saldırı" olarak tanımladığı durum ülkede panik havası yaratmış durumda.

Bazı markalar piyasadan çekilirken Yeni Zelanda'nın en büyük manavları önlem olarak Avustralya merkezli çilekleri satmayı kesti.

Yerelde araştırmalar sürdürülse de henüz bir sorumlu bulunabilmiş değil.

Ödül vaadi

Bu durum ilk defa Queensland eyaletinde ortaya çıktı, daha sonra diğer eyaletlere yayıldı.

Çiftçiler ve polis, bazı vakaların taklit olabileceğinden şüpheleniyor.

Queensland eyaleti, bu konuda bilgi verenlere 72 bin Amerikan doları ödül vermeyi vaat ediyor.

Eyaletin en üst düzey siyasetçisi olan Annastacia Palaszczuk, "Nasıl bir sağduyuya sahip bir insan bir bebeğin ya da çocuğun sağlığını böylesine korkunç bir hareketle tehlikeye atabilir?" açıklamasında bulundu.

Queensland Çilek Yetiştiricileri Birliği, iğnelerin 'sinirli bir çalışan' tarafından konmuş olabileceğini söyledi, ancak polis spekülasyon yapmak için henüz çok erken olduğunu aktardı.

En az altı marka durumdan etkilenmiş vaziyette.

Sağlık yetkilileri, çilekleri yemeden önce kesmeyi tavsiye ediyor.

Çiftçiler, olayın üretimin zirvede olduğu bir dönemde gerçekleşmesinden ötürü 130 milyon dolar değerindeki sektörün zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor.

Vücut saatimize uymayan zamanlarda mı yemek yiyoruz?

Floransa sokaklarında durarak ya da oturarak yemek yemek yasaklandı

Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ