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Avustralya 'Çin tehdidine karşı' uzun menzilli füzeler alacak

Avustralya, artan Çin tehdidine karşı uzun menzilli füzeler alacağını duyurdu. Hükümet, eski savunma bakanları tarafından hazırlanan Stratejik Savunma İncelemesi raporundaki tavsiyelere uygun olarak 12 milyar dolarlık askeri harcama yapacağını açıkladı.

Avustralya 'Çin tehdidine karşı' uzun menzilli füzeler alacak
BBC TÜRKÇE

Avustralya, 'artan Çin tehdidine karşı' uzun menzilli füzeler alacağını duyurdu.

Hükümet, eski savunma bakanları tarafından hazırlanan Stratejik Savunma İncelemesi raporundaki tavsiyelere uygun olarak 12 milyar dolarlık askeri harcama yapacağını açıkladı.

110 sayfalık raporda coğrafi tecrit avantajının artık "füze çağında" Avustralya'yı korumaya yeterli olmayacağı vurgulanıyor.

Avustralya'nın 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri alanda yapacağı en kapsamlı değişiklikleri içeren rapor, Çin'le Tayvan arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde hazırlandı.

Çin, kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ı gerekirse güç kullanarak geri alacağını söylüyor.

Çin, son dönemde bazı bölümlerinde, uluslararası hukuka aykırı olarak hak iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını da artırdı.

Raporda, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın hiçbir yerinde görülmedik düzeyde yığınak yaptığı belirtiliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese , bu stratejik adımların Avustralya'nın geleceğini şekillendireceğini belirterek "Geleceğin bizi şekillendirmesini beklemeyeceğiz" dedi.

Albanese, rapordaki tavsiyelerin Avustralya'yı 'askeri açıdan kendine yeten, daha hazırlıklı ve daha güvenli bir ülke haline getireceğini' vurguladı.

HIMARS alımı süreci hızlandırılacak

Savunma Bakanı Richard Marles da raporda kara odaklı bir savunma kalkanı yerine daha uzun menzilli vuruş kapasitesine sahip olunması gerektiğine vurgu yapıldığını söyledi.

Marles, 500 kilometreden fazla menzili füzelerin, orduya gelecekte ihtiyaç duyacağı ateş gücünü sağlayacağını kaydetti.

Raporda yer alan tavsiyeler doğrultusunda Avustralya, ABD'den HIMARS füze sistemi alımınını hızlandıracak. Halihazırda bu sistem Rusya işgali sonrası Ukrayna ordusu tarafından da kullanılıyor.

Geçen ay ABD Savunma Bakanlığı Avustralya'ya 220 adet cruise füzesi satışına onay vermişti.

Nükleer kapasitesi olmayan bu füzeler, Avustralya'nın İngiltere ve ABD'yle imzaladığı AUKUS savunma anlaşması kapsamında ABD'den alacağı Virginia sınıfı denizaltılarda kullanılacak.

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