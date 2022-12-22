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Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi

Avustralya'da bulunan Koonalda Mağarası'ndaki 30 bin yıllık kaya sanatı, kimliği belirsiz kişilerce yok edildi

Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi
Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi
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AA

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, ulusal miras listesinde bulunan Koonalda Mağarası'ndaki 30 bin yıllık kaya sanatı, kimliği belirsiz kişilerce yok edildi.

Güney Avustralya Başsavcısı ve Aborjin İşleri Bakanı Kyam Maher, Nullarbor Ovası'nda, tarihi alan etrafındaki tel örgüleri aşan kimliği belirsiz kişilerin, Koonalda Mağarası'na girdiğini açıkladı.

Maher, yerli halklardan Mirning'lerin bölgedeki varlığının en eski kanıtlarından biri olduğuna işaret ettiği, 30 bin yıllık sanat eserinin üstüne "şimdi bakma, sadece ölüm mağarası" yazısının kazındığını kaydetti.

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Olayın kasıtlı olduğunu düşündüklerini vurgulayan Maher, soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespit edilmesi halinde haklarında işlem başlatılacağını belirtti.

Maher ayrıca, eyalet hükümetine de tarihi eserlerin bulunduğu alanların daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Arkeologlar ise olayı tarihi açıdan "trajik bir kayıp" olarak değerlendirirken, sanat eserine verilen zararın ise geri döndürülemez olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu kişilere 6 aya kadar hapis cezası ya da 10 bin dolar para cezası verilebileceği ifade ediliyor.

*Haberin temsili görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

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