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Avustralya'da Bayer'e spiral davası: 'Birçok kadın rahmini aldırdı'

Ülkede bir grup kadın, ürettiği bir spiral modeli nedeniyle Alman ilaç firmasına toplu dava açtı. Bayer'e aynı ürün nedeniyle daha önce İngiltere, ABD ve Kanada'da da dava açılmıştı.

14.08.2018 - 10:05 | Güncelleme:
- BBC

Avustralya'da bir grup kadın, ürettiği bir spiral modeli nedeniyle Alman ilaç firması Bayer'e toplu dava açtı.

Doğum kontrolü için dünya çapında satışa sunulan Essure spirali, kadınlarda sağlık sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Şirkete İngiltere, ABD ve Kanada'da da benzer davalar açılmıştı.

Spirali kullanan kadınlar kronik ağrılar ve nikele karşı reaksiyon gibi şikayetler yaşıyor.

Bayer ise Essure spiralinin güvenli olduğunu savunuyor.

Ürün Temmuz ayında ABD'de piyasadan geri çekilmişti. Bayer ticari nedenleri öne sürerek başka ülkelerde de satışları durdurduğunu açıkladı.

Bayer'den geçen ay yapılan açıklamada, "Ürünün güvenliği ve etkinliğinin arkasındayız. Ürünle ilgili çok geniş araştırmalar yapıldı" denildi.

Avustralyalı hukuk firması Slater ve Gordon ise 2010'dan beri satılan ürünün "kusurlu" olduğunu ve davada bunun inceleneceğini söyledi.

'Komplikasyonlar son derece hasar vericiydi'

Nikel ve polyester liflerden oluşan küçük kıvrımlı implantlar, yumurtaların rahme erişmesini engelleyen bir doğum kontrol aracı.

Dölyatağı borusuna yerleştirilen spiral, enflamasyona neden olarak tüpleri tıkıyor ve histeroskopik kısırlaştırmaya yarıyor.

Avukat Ebony Birchall, "Pek çok kadının yaşadığı komplikasyonlar son derece hasar vericiydi" dedi.

Birchall spiralin çıkarılması için çok sayıda kadının rahmini aldırmak zorunda kaldığını da ekledi.

Avustralyalı Tanya Davidson spiral nedeniyle 8 yıl boyunca hafıza kaybı gibi yan etkilere maruz kaldığını söylüyor.

Davidson, "Her sabah beynimde sisle uyanıyordum. Eşyaların bile isimlerini unutuyordum" dedi.

Spirali kullanan kadınlarda düzensiz regl kanamaları, şişme, cinsel ilişki sırasında ağrı, düşük cinsel arzu ve kas ağrıları gibi şikayetler görüldüğü belirtiliyor.

Slater ve Gordon davanın onlarca kadın tarafından açıldığını ancak yüzlerce kadının davaya katılmasını beklediklerini söyledi.

Bayer daha önce dünya çapında 750 bin Essure spiralinin satıldığını açıklamıştı.

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