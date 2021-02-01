1 vaka görüldü: 2 milyon kişi karantinaya alındı!

Batı Avustralya'nın başkenti Perth'te bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon Avustralyalı sıkı bir karantinasının ilk gününe başladı.
Bir otelde çalışan güvenlik görevlisinin, denizaşırı ülkelerden birinde koronavirüse yakalanıp şehre dönmesinin ardından yetkililer, Perth'in beş gün süreyle kapatılması kararını verdi.
Eyalet hükümeti 66 kişinin koronavirüs tespit edilen kişiyle temasının olduğunu ancak hiçbirinin testinin pozitif çıkmadığını açıkladı.
Batı Avustralya eyaleti başkanı Mark McGowan, "Toplamda 13 yakın temaslı kişinin testi şimdilik negatif, 11 yüksek riskli kişi ekstra önlem olarak otele taşındı." dedi. Öte yandan son 24 saatte yeni bir koronavirüs vakasının tespit edilmediği açıklandı.
Avustralya koronavirüs salgınında sıkı tedbirlerle iyi mücadele verdi, ülkede bugüne kadar 29 bin vaka görüldü, virüs sebebiyle 909 kişi hayatını kaybetti.
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