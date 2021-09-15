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Avustralya'da bir yıl içinde 67 bin 500'den fazla siber saldırı yaşandı

Avustralya Siber Güvenlik Merkezi (ACSC), son bir yıl içinde ülkede her 8 dakikada bir siber saldırı yaşandığını açıkladı.

Avustralya'da bir yıl içinde 67 bin 500'den fazla siber saldırı yaşandı
Avustralya'da her 8 dakikada bir siber saldırı yaşanıyor
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AA

ACSC'nin, Avustralya Suç İstihbarat Komisyonu ve Avustralya Federal Polisi ile iş birliğinde hazırladığı Yıllık Siber Tehdit Raporu, kayıtlara giren siber güvenlik olaylarının yaklaşık dörtte birinin sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kritik altyapıları etkilediğini ortaya koydu.

Avustralyalıları ve Avustralyalı kuruluşların kendilerini siber tehditlerden çevrim içi olarak korumalarına yardımcı olabilecek önemli tavsiyelere yer veren raporu hazırlayan ACSC Başkanı Abigail Bradshaw, kötü niyetli siber aktörlerin aktif olarak Avustralyalıları hedef aldığına dikkati çekti.

Başkan Bradshaw, "Her Avustralyalıyı, bu siber tehditleri anlamak ve kendinizi, ailelerinizi ve işletmelerinizi çevrim içi olarak nasıl koruyacağınızı öğrenmek için Yıllık Siber Tehdit Raporu'muzu okumaya teşvik ediyorum." dedi.

Siber saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını ve Avustralyalılardan tehditlere karşı kendilerini savunmak için gerekli adımları atmalarını isteyen Başkan Bradshaw, "Siber tehditlerin ve siber suçluların ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olan bir yılda 67 bin 500'den fazla veya bir başka deyişle her sekiz dakikada bir siber suç raporu aldık." ifadelerini kullandı.

Raporu değerlendiren Avustralya Savunma Bakan Yardımcısı Andrew Hastie de siber saldırılardaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için daha fazla siber güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu söyledi.

Kötü niyetli siber suçluların Avustralyalılara yönelik saldırılarını arttırdığını vurgulayan Hastie, "Güçlü şifreler kullanmak, iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmek, yazılımları ve cihazları güncellemek, düzenli veri yedeklemelerini sürdürmek dahil olmak üzere basit siber güvenlik adımlarını atacak tüm Avustralyalıların uyanık olmalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki tüm siber güvenlik olaylarının yaklaşık dörtte biri sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kritik altyapıları etkilerken, olayların yüzde 35'i hükümetleri her üç düzeyde de etkiledi.

Siber suçlardan kaynaklanan kayıpların 12 aylık dönemde 33 milyar doları aştığını ortaya koyan raporda, çok sayıdaki siber saldırının ya devlet temelli aktörler ya da suçlular tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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