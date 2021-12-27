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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir laboratuvar, COVID-19 testi pozitif çıkan 400 kişiye yanlışlıkla negatif çıktığını bildirdi.

St. Vincent Hastanesi Pazar günü SydPath adlı patoloji servisinin 'insan hatası' nedeniyle yanlış sonuçları yayınladığını belirten bir bildiri yayımladı. Sonuçların 22 ve 23 Aralık tarihlerinde yapılan testleri kapsadığı belirtildi.

Business Insider'ın haberine göre laboratuvardan yapılan açıklamada "SydPath dün gece 400'den fazla kişiye hatalı bir şekilde mesaj göndererek, testlerinin COVID için negatif olduğunu bildirdi. Ancak bu insanlar COVID pozitif test edilmişti. İnsan hatası olduğuna inanılan bu hatanın nedenini acil müdahale ekibi araştırıyor" denildi.

Laboratuvar, sorun keşfedilir keşfedilmez etkilenen kişilerle iletişime geçildiğini kaydetti.