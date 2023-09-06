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        Haberler Yaşam Avustralya'da fideleri yiyen hırsız koala çıktı

        Avustralya'da fideleri yiyen hırsız koala çıktı

        Avustralya'da fide yetiştiren bir serada, aylar boyunca fideleri yiyen hırsızın bir koala olduğu ortaya çıktı. Seranın sahibi, koalayı çok yediği için kıpırdayamayacak vaziyette yenmiş fidelerin ortasında yakaladığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:14
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        Çok yediği için kaçamadı! Hırsız koala çıktı
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        Avustralya'nın New South Wales eyaletinde koala popülasyonu için fide yetiştiren bir seranın (Eastern Forest Nursery) sahibi Humphrey Herington, aylar boyunca seradaki toplamda 3 bin 800 dolarlık fidelerin gizemli bir şekilde yendiğini ve en sonunda hırsızı bulduklarını açıkladı.

        ÇOK YEDİĞİ İÇİN KAÇAMAYACAK VAZİYETTEYDİ

        Geçen hafta basına konuşan Herington, ilk başta fideleri yiyenlerin keçiler veya keseli sıçanlar olduğunu düşündüklerini ve aylar sonra bir gün yenmiş fidelerin ortasında Claude adını verdikleri koalayı 'çok yediği için kaçamayacak vaziyette' yakaladıklarını belirtti.

        FOTOĞRAFLA BELGELEDİ

        Seranın sahibi Herington, Claude'ın fotoğraflarını çekerek hırsızlığı belgeledi.

        Humphrey Herington, 20 yıldır bölgede yaşadığını daha önce hiçbir kolanın yiyecek hırsızlığı yaptığına şahit olmadığını vurgulayarak seranın çevresine yüksek tel örgüler çekmeye başladıklarını ifade etti.

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        #koala
        #avustralya
        #fideleri yiyen hırsız
        #haberler
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