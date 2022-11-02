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Avustralya'nın Sydney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi'nde bulunan biri yetişkin dördü yavru olmak üzere beş aslan, sergilendikleri kapalı alandan kısa süreliğine kaçtı.

Aslanların kaçtığının fark edilmesi üzerine hayvanat bahçesi kapatıldı.

Hayvanat bahçesinin sözcüsü, tüm aslanların dakikalar içerisinde yakalandığını, yavrulardan birisine sakinleştirici iğne yapıldığını aktardı.

Aslanların nasıl kaçtığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak hayvanat bahçesinin müdürü Simon Duffy, bunun "ciddi bir olay" olduğunu söyleyerek soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bulundukları sergileme alanından kaçan aslanlar, hayvanat bahçesine gelen konukların bulunduğu noktaya 100 metre kadar yakınlaştı.

Aslanların kaçmasından 10 dakika sonra görevlilerden biri durumu fark ederek alarm verdi.

Hayvanat bahçesinin bu bölümü aslanların yakalanmasına rağmen bir süre daha kapalı tutulacak. Güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması hedefleniyor.

Avustralya'daki hayvanat bahçelerinde hayvan "firarları" nadir görülüyor.

2009'da bir dişi aslan Mogo Hayvanat Bahçesi'nden kaçmış, "oluşturduğu risk nedeniyle" vurularak öldürülmüştü.