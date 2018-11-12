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Avustralya'da iğneli çilek krizinin nedeni ortaya çıktı

Avustralya'da çileklerin içine iğne yerleştirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki My Ut Trinh'in bu eylemi çalıştığı çiftlikte haksız davranışa uğradığını düşündüğü için intikam amacıyla yaptığı öne sürüldü

12.11.2018 - 10:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Avustralya'da çileklerin içine iğne yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 50 yaşındaki My Ut Trinh'in 'intikam' amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Nine News'te yer alan habere göre, bir meyve çiftliğinde yönetici olarak çalışan Trinh işten haksız bir şekilde çıkartıldığını düşündüğü için intikam alma amacıyla çileklerin içine iğneler yerleştirdi.

Gıdaları zehirleme suçlamasından 7 kez yargılanacak olan Trinh'in 10 yıla kadar ceza alabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl ülke çapında 100'den fazla iğneli meyve olayı yaşanmış ve durum ülkede geniş çapta panik yaratmıştı. Çileklerin yanı sıra, muz, elma ve mango gibi meyvelerde de iğneler bulunmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Queensland Çilek Yetiştiricileri Birliği, Trinh'in yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını ancak diğer vakaların da sorumlularının da yargı önüne çıkması gerektiğini belirtti.

Birliğin açıklamasında krizin sosyal medya aracılığıyla tırmandığı ve gerçek kurbanların meyve yetiştiricileri ve ithalatçıları olduğu belirtildi.

 

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