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13 yaşındaki Seppings, ''İklim için Okul Grevi''ne gelen eleştirilere karşılık, ''Birçok insan bizi çocuk görüyor ve bizi ne yaptığımızı ve ne konuştuğumuzu bilmemekle suçluyorlar'' ifadelerini kullandı.

Seppings birçok insanın onları küçümsediğini söyleyerek, ''Ne kadar güçlü olduğumuzu ve ne kadar emek harcadığımızın farkında değiller. Nesiller boyunca insanların dikkatini çekmeye çalışan bilim adamlarını dinliyoruz ve insanlar bu konuda hiçbir şey yapmıyor.'' açıklamasını yaptı.

İklim değişikliği konusunda insanları bilinçlendirmeye dikkat çeken 13 yaşındaki öğrenci, 2019 sonlarında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un evinin önünde protesto yapmış, 13 yaşındaki Seppings polis tarafından tehdit edilmişti.

Küresel manşetlerin ilgi odağı haline gelen ülkenin önde gelen çevre aktivisti Seppings, federal hükûmete karşı dava açan 8 öğrenciden biri.