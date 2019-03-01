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Avustralya şimdiye dek ölçülen en sıcak yaz mevsimini yaşadı.
The Guardian'da yer alan habere göre, 2018'in Aralık ayı ile 2019'un Ocak ve Şubat ayları, ülkede şimdiye dek ölçülen en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti.
AA'nın haberine göre Avustralya Meteoroloji Bürosu, 2018-2019 yaz mevsiminde ortalama sıcaklığın 29,5 dereceyi aşarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzeye ulaştığını duyurdu.
Mevsimin kesin ortalama sıcaklık değeri henüz açıklanmamakla birlikte, 1961-1990 arasında ölçülen 27,5 derecelik mevsimsel ortalamadan en az 2 derece fazla olduğu belirtildi.
Ülkede daha önce en sıcak yaz mevsimi, ortalama 28,7 dereceyle 2012-2013'te yaşanmıştı.
Avustralya'da ortalama sıcaklığın 30 dereceyi geçtiği Ocak 2019, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1910'dan bu yana görülen en sıcak ay olmuştu.
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