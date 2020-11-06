Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi olan Melbourne ikinci dalgayı yendi - MELBOURNE

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Ülke genelinde Kovid-19'dan ölen toplam 907 kişiden 819'unun burada kaydedilmesiyle virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de alınan sıkı tedbirler aylar sonra etkisini gösterdi.Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında son 24 saate yapılan 18 bin 671 testte yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.Eyalet genelindeki aktif vaka sayının da 15'e düştüğünü hatırlatan ve ikinci dalganın başarıyla atlatılmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Andrews, eyalette Kovid-19'dan 10 gündür can kaybı, 7 gündür de yeni vaka kaydedilmediğini söyledi.

- Kovid-19'un ikinci dalgası sıkı yasaklarla yenildi

Ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan toplam 27 bin 642 kişiden, 20 bin 345'inin kayıtlı olduğu Victoria eyaletinde haziran ortalarından itibaren ikinci dalgayla mücadele etmek için, geceleri sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sıkı önlemler alınmıştı.

"Felaket" durumu ilan edilen ve zorunlu haller dışında evden çıkma yasağı uygulanan Melbourne'de, maske takma zorunluluğu getirilerek halkın temel ihtiyaçlarını temin edeceği dükkanlar dışındaki iş yerlerinin tamamı kapatılmıştı.Kovid-19 vakalarını zirve yaptığı 5 Ağustos'ta günlük vaka sayısının 725'e, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının da 59'a yükseldiği eyalette, yasaklara gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan eyalet hükümeti uygulamanın sonucunu ekim sonundan itibaren almaya başlamıştı.

Son can kaybının 28 Ekim'de kaydedildiği Melbourne'deki yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, evden çıkma yasağı sonlandırılarak iş yerleri yeniden açılmıştı. Maske takma zorunluluğunun yürürlükte olduğu kentte hayatı normale döndürmeyi hedefleyen plan kapsamında halen devam eden kısıtlamalardan bazılarının pazar günü kaldırılması bekleniyor.Kovid-19 nedeniyle ölen 907 Avustralyalıdan 819'u virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde hayatını kaybetmişti.

Son 24 saatte Victoria eyaletinin yanı sıra diğer eyalet ve bölgelerde de Kovid-19 vakası kaydedilmezken, NSW’de 9 kişinin virüse yakalanmasıyla, Avustralya’daki toplam aktif vaka sayısının 114 olduğu açıklandı.- Yeni Zelanda’da 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduYeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplum içinde yeni vaka kaydedilmeyen ülkeye Singapur’dan dönen 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 44 aktif vakanın tamamının karantinada olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19’lu bulunmadığını kaydetti.Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1974 kişiden, 1871’i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.