Avustralya'da Kovid-19 vakaları artıyor

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Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'da 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Melbourne'daki yeni vakaların 6 semtte yoğunlaştığını ve buralarda Kovid-19 testlerini artırdıklarını belirten Bakan Mikakos, "Özellikle bu sıcak noktalardaki insanlar önümüzdeki birkaç hafta içinde hareketlerini kısıtlarsa, durumu değerlendirebilir ve bunun bir fark yaratıp yaratmadığını görebiliriz." dedi.

Melbourne'un Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia ve Darebin semtlerinin yanı sıra Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume bölgesi de Kovid-19'un yaygın olarak görüldüğü semtler arasında yer alıyor.

- Yeni Güney Galler-Victoria sınırı açık kalacak

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian da virüsün yükselişe geçtiği Victoria eyaleti ile sınırın açık kalacağını ancak Melbourne'da Kovid-19'un görüldüğü sıcak noktalara eyaletten hiç kimsenin seyahat etmemesi gerektiğini söyledi.

Avustralya'da sömestir tatilinin yaklaştığını hatırlatan ve virüsün yaygın olduğu bölgelerde yaşayanlara tatil süresince "evde kalın" çağrısı yapan Avustralya Sağlık Müsteşarı Prof. Dr. Brendan Murphy de muhtemel aile ziyaretleriyle NSW ve Victoria eyaletinde virüsün uçuşa geçmesini istemediklerini belirtti.

- Victoria'daki kısıtlamalar

Avustralya'da haziranın ilk haftasında tek haneli rakamlara düşen Kovid-19 vaka sayısının sadece Victoria eyaletinde son 5 günde çift hanelerde seyretmesi üzerine hafifletilmesi beklenen kısıtlamalar yeniden sıkılaştırıldı.

Eyaletteki evlerde 20 ziyaretçiye izin verilmesi kuralı değiştirilerek, ziyaretçi sayısı önce 12 Temmuz'a kadar 5'e düşürüldü ancak daha sonra kararı güncelleyen Sağlık Bakanlığı yeni kuralların uygunlama süresinin 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Bugünden itibaren restoranlar, barlar, müzayede salonları, toplum merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve ibadet yerlerinde aynı anda 50 kişinin bulunmasına imkan sağlanması kuralı da 19 Temmuz'a kadar ertelendi. Söz konusu mekanlara halen yürürlükte olan kurallara göre aynı anda sadece 20 kişi girebilecek.

Avustralya'yı normale döndürmeye hazırlanan federal hükümet, temmuz ayında kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına imkan veren üçüncü aşama kuralını kaldırarak, yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği "fert başına 4 metrekare" kuralını benimsemişti.

Uygulama tarihi eyalet hükümetlerinin kararına bırakılan plan kapsamında 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin seyirciyle dolmasına izin verilecek.

Yasak ve kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen mümkün olduğunca evden çalışmanın tavsiye edildiği Avustralya'da, yaklaşık 2 milyon 41 bin kişiye test yapıldı. 7 bin 474 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 25 yeni vakanın belirlendiği ülkede 102 kişi hayatını kaybetti.









