Avustralya'da gemide panik: Yüzlerce yeni vaka görüldü 0:00 / 0:00

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Avustralya'da bulunan 'Pacific Explorer' isimli kruvaziyer gemisinde en az 100 kişinin COVID-19'a yakalandığı açıklandı.

DPA'nın Avustralya basınına dayandırdığı habere göre, 3 bin yolcu ve mürettebatı bulunan 'Pacific Explorer' adlı kruvaziyer gemisi Pazartesi günü Sydney'deki White Bay Yolcu Gemisi Terminali'ne demir attı. 9 gün boyunca Queensland kıyılarında seyreden gemi, pozitif vakaların ardından demir atmak zorunda kaldı.

Testi pozitif çıkan yolcular kendilerini odalarında izole etmek zorunda oldukları ifade edildi. Avustralya basınına konuşan yolcular, enfekte olanların oda kapılarının kırmızıyla işaretlendiğini açıkladı. Gemiden ayrılmak isteyen yolculardan ise negatif test sonucu talep edildiği belirtildi.

AVUSTRALYA'DA COVID-19 VAKALARI ARTIYOR

Bu olaydan yalnızca birkaç gün önce 'Coral Princess' adlı bir kruvaziyer gemisinde de 100'den fazla COVID-19 vakası teyit edilmişti.

Avustralya'daki COVID-19 vakaları son zamanlarda tekrar yükseldi. İstatistiklere göre, son yedi gün içinde günlük ortalama 40 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Birkaç gün önce de, Queensland'ın bölgesel hükümet başkanı Annastacia Palaszczuk, Başbakan Anthony Albanese'den durumu görüşmek üzere bir kabine toplantısı yapmasını talep etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.