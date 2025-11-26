Avustralya'da Senatör Hanson'dan burkalı eylem

Hanson'ın burka giymesinin ardından Avustralya Dışişleri Bakanı ve Senato lideri Penny Wong'un, Hanson'ın Senatodan 7 oturum uzaklaştırılmasına yönelik kınama kararı teklifi oylandı.

Senatoda 55 kişinin onaylamasıyla çoğunluk sağlanan kınama kararında Hanson'ın tavrının ve burka giymesinin "din temelinde insanlarla alay etme ve onları kötüleme niyetli olduğu ve Müslüman Avustralyalılara saygısızlık teşkil ettiği" belirtildi.

REKLAM

Karara göre, Hanson, Senatonun sonraki 7 oturumundan uzaklaştırıldı.

Senato lideri Wong, yaptığı açıklamada, "Hanson, yaklaşık 1 milyon Avustralyalının mensubu olduğu ülkedeki ikinci en yaygın din olan inancı alay konusu yaptı ve kötüledi. (Hanson) Parlamentodaki ilk konuşmasında Avustralya'nın, benim gibi Asyalıların istilası tehlikesinde olduğunu söylemişti. Şimdi Müslümanları da bu listeye ekledi. Ben ise buradaki ilk konuşmamda onun gibi insanlar nedeniyle Avustralya'nın nefretle istila edilme tehlikesinde olduğunu söylemiştim." ifadelerini kullandı.

OLAY

Senatör Hanson, Avustralya'da burka ve yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin yasaklanması için yasa tasarısı sunma izni verilmemesinin ardından "tepki göstermek amacıyla" burka giymişti.