Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Şemsettin Delice (59),yaklaşık 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından virüsü yenmeyi başardı.

Avustralya'da Türk asıllı Şemsettin Delice, Kovid-19 sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı:
AA

Avustralya’ya 1986 yılında Sivas’tan göç eden ve taksiciliğin yanı sıra müzikle uğraşan yerel sanatçı Delice, Kovid-19'a 10 Temmuz’da yakalandığını söyledi.

AA muhabirine, verdiği yaşam mücadelesini anlatan Delice, ülkede Kovid-19 görülmeye başladığında tedbir amaçlı maske takan eşiyle dalga geçtiğini belirterek, "Koronavirüse inanmayanlardan birisiydim. 'Korona diye bir şey yok, uyduruyorlar, yalan söylüyorlar' diyordum ama başıma geldi. Gerçekten çok zor bir hastalık. Şunu söylüyorum ki kimse bu hastalığı hafife almasın, zorluğunu ancak yaşayan biliyor." ifadesini kullandı.

Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı yaşaması üzerine en yakın hastanede test yaptırdıktan sonra evinde 14 günlük karantinaya girdiğini dile getiren Delice, geçirdiği sıkıntılı günlere ilişkin şunları paylaştı:

"Karantinaya girer girmez iki gün içinde çok fenalaştım, nefes alma problemi yaşıyordum, baş ağrısı vardı, ambulansı aradım. Ambulans gelip hemen beni hastaneye götürdü. Gider gitmez beni orada solunum cihazına bağladılar. 8 gün solunum cihazında kaldım hastanede o zor günleri hatırlıyorum şimdi çok zor günlerdi benim için."

- "Karamsar olmadım 'bunu yeneceğim' dedim"

Solunum cihazında geçirdiği günleri hayatının "en zor zamanları olarak" değerlendiren Delice, "Hastanede öksürükle beraber nefes darlığı çekerken, 'öldüm, öleceğim' diyordum, o halde 8 günüm geçti. Uyuyamıyordum, nefesim çok kötü sıkıştırıyordu, ondan sonra kas ağrılarım, göğüs ağrılarım başladı ama hiçbir zaman karamsar olmadım, 'bunu yeneceğim' dedim. 'Bu virüsle savaşacağım ve başaracağım, kaybedersem de o benim şansızlığım' dedim. 8 gün dayandım ondan sonra bir rahatlama oldu." diye konuştu.

- "Hemşireye, herhalde gidiciyim' diyordum"

Hastanede öleceğini sandığını ve ölüm korkusunu her an yaşadığını anlatan Delice, şunları kaydetti:

"Hemşireye, 'herhalde gidiciyim' diyordum. O da bana 'senin hiçbir hastalığın yok, sigaran yok, içkin yok, senin vücudun sağlam, sen bunu yenersin' diyordu. Öbür odada yatan başka birisinin sesini duyuyordum. Hemşire, bunun kurtuluşu yok çünkü bunda (hastada) diğer hastalıklar var, şeker var, kalp var, yaşı da genç, 42 yaşındaydı. Yani o ortamda her an her şey olabilir diye düşünüyordum. Ama hiçbir zaman Allah’tan umudumu kesmedim. Mücadelemi sürdürdüm ama hastanede kalmak çok zordu. Yediğimi istifra ediyordum, başım dönüyordu, 10 kilo falan kaybettim çünkü yiyemiyordum."

- "Evde vücuduma kramplar girmeye başladı"

Solunum cihazının desteğiyle gelen rahatlamanın ardından eve gitmek istediğini doktorlara ilettiğini ve yapılan testlerin ardından evde tek başına karantinaya girdiğini belirten Delice, eşi ve çocuklarının olmadığı evde çok zor anlar yaşadığını söyledi.

Delice, "Yalnız başınasın, ağrılar geliyor. Eve geldikten sonra vücuduma kramplar girmeye başladı, kaslarım çalışmıyordu. Kolumun bir tarafı hiç tutmuyordu, sağlam elimle o koluma masaj yapıyordum. 10-15 dakika masaj yaptıktan sonra kan akışı başlıyordu, koluma can geliyordu. Kolumdan gidiyordu, bacağıma kramp giriyordu, bacağımın kasları çalışmıyordu. O şekilde çok zor günler yaşadım. Anlatması çok zor, yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.

Melbourne’deki hastanede yapılan test ve kontrollerde Kovid-19’u yendiğinin kesinleşmesi üzerine evden dışarıya çıkmasına izin verilen Delice, "Allah'ıma şükür ki bana bugünleri gösterdi. Çok çektim ama başardım." dedi.

- "Kurallara uyun, hastalığa yakalandıktan sonra çok zor oluyor"

Doktor ve sağlık görevlilerinin evde yaptığı tedavi sonrasında iyileşen ve artık normal hayatına dönmeye hazırlanan Delice, virüsü hafife alanlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi koronavirüse inanmayanlara veya çok hafif görenlere şunu söylemek istiyorum. Herkes lütfen tedbirini alsın yani maske takılacaksa maskesini taksın, sosyal mesafe korunacaksa sosyal mesafeye uysun, kurallar neyse ona uysun, yakalandıktan sonra çok geç oluyor, çok zor oluyor. Allah bu hastalığı düşmanımın bile başına vermesin, çok zor bir hastalık, herkes kendine dikkat etsin."

Kovid-19’un ilk kez 25 Ocak’ta, ilk can kaybının da 1 Mart’ta kayıtlara geçtiği Avustralya’da gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 580 bin testin sonucuna göre Kovid-19 tespit edilen 24 bin 607 Avustralyalıdan 18 bin 455’i sağlığına kavuşurken, 4 bin 679 aktif vakadan 647'i çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reuters: Türkiye ile Rusya gelecek yıl için S-400 anlaşması imzalayacak
DÜNYAReuters: Türkiye ile Rusya gelecek yıl için S-400 ...
Son dakika haberler... İran'da can kaybı 21 bine dayandı
DÜNYAİran'da can kaybı 21 bine dayandı
Trump California'daki yangınları "büyük afet" ilan etti
DÜNYACalifornia yangınları 'büyük afet'
Batı Afrikalı liderler Mali'de devrik lider Keita ve darbecilerle görüştü
DÜNYABatı Afrikalı liderler Mali'de devrik lider Keita ve ...
İtalya'daki günlük koronavirüs vakaları yeniden binlerde
DÜNYAİtalya yeniden binlerde
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
DÜNYANetenyahu'ya korana protestosu
Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor
DÜNYAUkrayna'dan Türk Konseyi atağı
Trump'tan "FDA'daki derin devlet aşı çalışmalarını yavaşlatıyor" suçlaması
DÜNYATrump'tan zehir zemberek suçlama!
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun
DÜNYAAkıncı'dan Türkiye'ye kutlama
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X