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Avustralya'daki orman yangınlarında hasar gören ev sayısı 71'e yükseldi

Avustralya'da, Batı Avustralya (WA) eyaletinin başkenti Perth'in kırsalında etkili olan orman yangınlarında kullanılamaz hale gelen ev sayısı 71'e çıktı.

Avustralya'daki orman yangınlarında hasar gören ev sayısı 71'e yükseldi
AA

BBC'nin haberine göre, Perth'in dış kesimlerinde 3 gündür kontrol altına alınamayan yangınlarda 9 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altında bulunan kentin alevlerin tehdit ettiği kırsal bölgelerinde yüzlerce kişi tahliye edildi.

Eyalet yetkilileri, tahliye merkezlerindeki kişilere Kovid-19 riskine karşı tedbirli olmaları, maskelerini takmaları ve mümkün olduğunca kendilerini izole etmeleri uyarısında bulundu.

Perth'de, 10 ayın ardından ilk yerel Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından pazar günü, cuma gününe kadar sürecek 5 günlük karantina uygulamasına gidilmişti.

- "Önemli olan insanların hayatını korumak"

İtfaiye yetkilisi Darren Klemm, yaptığı açıklamada, "Önemli olan insanların hayatını korumak. Yani karantina uyguluyorsanız ve tahliye etmeniz gerekiyorsa, öncelikle tahliye etmelisiniz." dedi.

Yangında 3. güne girildiğini ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e çıktığını aktaran Klemm, "yangının, en az gelecek 3, 4 veya 5 gün boyunca zorlu olmaya devam edeceğini" söyledi.

Klemm, yangına müdahale eden 6 itfaiyecinin yaralandığını bildirdi.

Sıcak ve kurak hava koşulları, yangınla mücadele eden 200'de fazla itfaiyecinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Rüzgar hızının, akşam saatlerinde saatte 75 kilometreye ulaşacağı ve potansiyel olarak zaten "düzensiz" olan alevleri yeni yerleşim bölgelerine taşıyacağı tahmininde bulunuldu. Hava sıcaklığının da gün içinde bazı bölgelerde 35 dereceye çıkması bekleniyor.

Avustralya Yayın Kurumunda dün yer alan habere göre, yangınların zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesiyle kasabalar ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirilmişti.

Başkent Perth’in doğusundaki Swan şehrinin Belediye Başkanı Kevin Bailey, dün yaptığı açıklamada, "Önemli bir mülk kaybı var, sadece rakamların onaylanmasını bekliyoruz ancak muhtemelen kaybedilen 30'dan fazla ev olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya'da Eylül 2019’da başlayan ve Mart 2020'ye kadar devam eden eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangıların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanarken çok sayıda hayvan telef olmuştu.

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