Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, İslam dünyasını ve dünya kamuoyunu Kudüs'te yaşananlara duyarlı olmaya ve İsrail'in hukuk dışı eylemlerine engel olmaya çağırdı.

Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
AA

Saldırılara ilişkin Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanlar nezdindeki önemi vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs'e hakim olan şiddet, kaos ve kargaşanın en büyük sebebinin İsrail'in saldırgan politikaları olduğu kaydedilerek, "Kurulduğu günden beri işgal politikası takip eden İsrail, hemen her gün Filistin halkını aşağılamakta, masum insanlara baskı ve şiddet uygulamakta, insanların mallarını ve mülklerini gasp etmektedir. Üstelik İsrail, Kudüs'ün statüsünü de değiştirerek şehrin Müslüman kimliğini hızla yok etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in 1948'den bu yana yaptığı hukuksuz icraatlarının hukuki yaptırım görmediği hatırlatılan açıklamada, son saldırılara gerekli tepki verilmediği sürece İsrail'in saldırganlıklarına devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Avustralya'da faaliyet gösteren Türk-İslam Cemiyetleri olarak İsrail'in mübarek ramazan ayında Müslümanların kutsallarına yaptığı saygısızlığı kınıyor, İsrail'i kurulduğu günden beri sistematik şekilde sürdürdüğü gasp, baskı, şiddet ve insan hakları ihlallerine son vermeye davet ediyoruz.

Kudüs sadece Filistin-İsrail meselesi değil, bütün İslam dünyasının meselesidir. Aslında Kudüs, sadece İslam dünyasının değil, bütün dünyanın meselesidir. Bu vesileyle İslam dünyasını ilk kıblemiz Kudüs'e karşı duyarlı olmaya, dünya kamuoyunu ise adaletli olmaya ve İsrail'in hukuk dışı eylemlerini kınamaya ve bu eylemlere engel olmaya çağırıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME