Avustralya'daki Türk kuruluşları, Türkiye'deki yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı

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AA

Avustralya Diyanet Vakfı, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerindeki Türk İslam dernekleri ile Melbourne Diyanet, Victoria ve Batı Avustralya eyaletlerindeki Türk İslam dernekleri ortak kampanya başlattı.

Avustralya Milli Görüş teşkilatlarının insani yardım kuruluşu Hasene Avustralya'nın yanı sıra MÜSİAD Sydney ve AusRelief Australia da yangınzedelere destek olmak için harekete geçti.

- Tema, "ülkemizin yarasını birlikte saralım"

Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yarasını birlikte saralım" temasıyla başlattıkları yardım kampanyasını Türk İslam cemiyetleri ile organize ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, farklı yerlerde yaşanan yangınlarla büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Prof. Dr. Arslantaş, "Türk ve diğer Müslümanları da içine alacak şekilde bir kampanya başlatmayı uygun gördük. Türk toplumundan kişisel teşebbüsler de vardı ama toplumumuzdan çok yoğun bir ilgi gördük, yardım etmek isteyenler, ülkemize katkı sağlamak isteyenler vardı. Toplum üyelerimizin bu beklentilerini de karşılayabilmek amacıyla bugünden itibaren 3 hafta sürecek destek kampanyası başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İlişkiler Ataşesi Bilal Aksoy da yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilediklerini söyledi.

Devlet ve milletin seferber olup yangınları söndürmek için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Bizler de Avustralya Diyanet Vakfı ve Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletlerindeki Türk İslam cemiyetleri olarak bu yangınların söndürülmesine, yangınlar neticesinde ortaya çıkan maddi ve manevi hasarın giderilmesine bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyamıza sadece Avustralya Türk toplumunun değil aynı zamanda Avustralyalıların ve diğer Müslüman kardeşlerimizin de ilgi gösterdiğine şahit olduk."

Avustralya genelindeki camiler ve açılan banka hesapları aracılığıyla toplanacak maddi yardımlar, yangınlar nedeniyle mağdur olanlara ulaştırılacak.