Kilidi açan isim ise 35. dakikada Lionel Messi oldu. Sağ kanatta topla buluşan Messi, ceza sahası önündeki De Paul'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. De Paul'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topu Otamendi, Messi'nin önüne bıraktı. Messi de ayak içiyle yerden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.