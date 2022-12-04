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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Avustralya'da maçı birlikte izleyen Avustralyalılar büyük üzüntü yaşadı

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  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya çıkma başarısı gösteren Avustralya dün turnuvaya veda etti.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Son 16 turunda Arjantin ile karşılaşan Avustralya, Messi'yi durdurmakta zorlandı. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele, Arjantin'in kontrolünde başladı. Çok adamla rakip yarı sahada olan "Tangocular", aradıkları net fırsatları yakalamakta ise zorlandı.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Kilidi açan isim ise 35. dakikada Lionel Messi oldu. Sağ kanatta topla buluşan Messi, ceza sahası önündeki De Paul'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. De Paul'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topu Otamendi, Messi'nin önüne bıraktı. Messi de ayak içiyle yerden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, ikinci golünü 58. dakikada buldu. Avustralya kalecisi Ryan topu uzaklaştırmakta gecikince Alvarez, topu kaptı. Alvarez, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Avustralya tur için umutlandığı golü 77. dakikada attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Goodwin, ceza sahası dışından gelişine gelen topa çok sert vurdu, savunmada Fernandez'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti: 2-1.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Avustralya beraberlik golüne 81. dakikada Aziz Behich ile çok yaklaştı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Aziz, altıpas önünde kayarak vuruşunu yapmak istedi, savunmaya çarpan top kornere gitti.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Arjantin, 89. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Messi, Avustralya ceza sahasına doğru hızla hareketlendi, üç oyuncuyu üzerine çeken Messi, ceza sahasında uygun pozisyondaki Lautaro Martinez'e pasını attı. Martinez'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı. Lautaro Martinez, 90+3 dakikada yine Messi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu, bu kez sert şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avustralya’nın, rakibine 2-1 yenilerek turnuvadan elenmesi ülkede üzüntüyle karşılandı. 
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

    Melbourne’daki Federasyon Meydanı’ndaki dev ekranda maçı izleyen Avustralyalılar takımlarının skoru 2-1’e getirmesiyle büyük sevinç yaşadı ancak maçın Arjantin’in galibiyetiyle sona ermesi çeyrek final umutlarını sona erdirdi.
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı
  • Avustralya halkı, Arjantin maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı

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