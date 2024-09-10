Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin yasal konuların incelendiği bir rapor hazırladı.

Raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı da yer aldı.

News.com.au sitesinin haberine göre, Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu raporun içerisinde yer alan yasa tasarısından yola çıkarak, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Malinauskas, tüm eyaletleri bu raporu benimseye çağırdı.

Malinauskas, sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" dile getirdi.

Bunların gençlerin bağımlılığı üzerinden para kazandığını aktaran Malinauskas, "Dolayısıyla, eğer bu yaklaşımı benimseyeceklerse, eylemlerinin sorumluluğunu taşıması gerekenler de onlardır" diye konuştu.

EBEVEYN ONAYI GEREKECEK

Tasarı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması ve çocukların bu platformlarda hesap açması durumunda ise şirketlerin para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Buna göre 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek. Tasarının önce Güney Avustralya'da ardından da diğer eyaletlerdeki parlamentolara sunulması bekleniyor.