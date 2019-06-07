Avustralya: Hoparlörlere gizlemiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Avustralya'nın Melbourne limanında hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunun ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Polis yetkilileri, Avustralya'da 'buz' adıyla bilinen metamfetaminin Tayland'dan gönderildiğini söyledi. Olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.

Avustralya sınır polisi, ülkedeki en yaygın uyuşturucu olduğu belirtilen 'buz'un yanı sıra, yine hoparlörlerin içinde, vakumlanmış paketlerde 37 kilo da eroin bulunduğunu duyurdu.

Gemiye Bangkok'tan yüklendiği tespit edilen uyuşturucunun Victoria eyaletinde geçen yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının yüzde 13'ü kadar olduğu belirtiliyor.

Yılda 2 ton metamfetamin tüketiliyor

Ülkenin en büyük ikinci eyaletinde yılda toplam 2 tondan fazla metamfetamin tüketildiği tahmin ediliyor.

Avustralya, bu uyuşturucu türünün dünyada en pahalı olduğu ülkelerden biri. Yetkililer, bu durumun ülkeyi uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir pazar haline getirdiğine dikkat çekiyor.

Şubat'ta California'da Avustralya'ya gitmek üzere olan bir gemide 1,73 ton kristal metamfetamin ele geçirilmişti. Olayla bağlantılı olarak Victoria ve New South Wales eyaletlerinde altı kişi gözaltına alınmıştı.