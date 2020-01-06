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HaberlerMagazinAvustralya için soyunan model Kaylen Ward saatler içinde 500 bin dolar topladı - Magazin haberleri

Kaylen Ward saatler içinde 500 bin dolar topladı

Los Angeleslı model Kaylen Ward, Avustralya’da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele için yardım yapana çıplak fotoğraflarını attığı bir yönteme başvurdu

Kaylen Ward

Sosyal medya üzerinden The Naked Philantropist (Türkçesi: Çıplak Yardımsever) lakabıyla bilinen 20 yaşındaki Los Angeleslı manken Kaylen Ward, Avustralya’da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele için farklı bir yöntem izledi.

3 Ocak’ta sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Ward, “Eğer yangınla mücadeleye destek veren aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına en az 10 dolar gönderir ve makbuzunu bana mesaj olarak iletirseniz size çıplak fotoğrafımı atarım” dedi.

 

Ward, kampanyanın başladığı günden bu yana 500.000 dolarlık bağış toplandığını açıkladı. Çok mutlu olduğunu ve başta sadece 1000 dolar toplamak gibi bir amacı olduğunu söyleyen Ward, “Sosyal medyada Avustralya’daki yangınlarla ilgili gelişmeleri takip ediyordum ve dünyanın geri kalanının bu konuyla ilgilenmediğini ve insanların dünya için bağış yapmadığını gördüm. Bu kadar ilgi olmasını beklemiyordum” dedi.

Genç manken, düzenlediği kampanyanın ardından; bazı sosyal medya hesaplarının kapatıldığını ve ailesinin kendisine kızgın olduğunu söyledi.

 

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